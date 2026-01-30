БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер:...
Чете се за: 02:37 мин.
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 01:50 мин.
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за...
Чете се за: 01:17 мин.
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Изабелла Шиникова се класира за полуфиналите на сингъл в Шарм ел Шейх

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

Победа за българската тенисистка в Египет.

изабелла шиникова стигна четвъртфиналите турнира шарм шейх
Снимка: Българска федерация по тенис
Слушай новината

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Изабелла Шиникова се класира за полуфиналите на сингъл на турнира на твърди кортове в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 000 долара.

Поставената под №1 в схемата Шиникова победи убедително в четвъртфиналите квалификантката Катерина Куйович (Белгия) с 6:2, 6:2. Срещата продължи 88 минути.

Българката започна силно, като спечели три поредни гейма от 0:1 до 3:1 в първия сет и затвори сета с нова серия от три печеливши гейма за 6:2. Добрата серия на Шиникова продължи и в началото на втория сет, в който тя поведе с 3:0. Куйович успя да върне два поредни гейма, но националката на България спечели следващите три и триумфира с победата.

За място на финала Шиникова ще играе срещу победителката от мача между четвъртата поставена Камиля Дзанолини (Италия) и петата в схемата Малене Хелго (Норвегия).

#Изабелла Шиникова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
1
Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
Какво време ни очаква през февруари?
2
Какво време ни очаква през февруари?
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане служебен премиер
3
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане служебен...
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към плейофите в Лига Европа
4
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към...
Велислава Делчева отказа да е служебен премиер: Омбудсманът няма място в изпълнителната власт
5
Велислава Делчева отказа да е служебен премиер: Омбудсманът няма...
Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните кандидати за служебен премиер
6
Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните...

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
5
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
6
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката

Още от: Тенис

Илиян Радулов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир в Анталия
Илиян Радулов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир в Анталия
Алкарас показа защо е №1, преодоля болката и съпротивата на Зверев за първи финал на Australian Open Алкарас показа защо е №1, преодоля болката и съпротивата на Зверев за първи финал на Australian Open
Чете се за: 03:15 мин.
Australian Open 2026: Синер и Джокович се изправят за шести път на полуфинал в турнир от Големия шлем Australian Open 2026: Синер и Джокович се изправят за шести път на полуфинал в турнир от Големия шлем
Чете се за: 06:52 мин.
Димитър Кисимов ще спори за титлата на двойки при юношите на Australian Open Димитър Кисимов ще спори за титлата на двойки при юношите на Australian Open
Чете се за: 01:45 мин.
Историческо постижение за шампионите в смесените двойки в Откритото първенство на Австралия Историческо постижение за шампионите в смесените двойки в Откритото първенство на Австралия
Чете се за: 02:12 мин.
Лиа Каратанчева загуби във втория кръг на турнир в САЩ Лиа Каратанчева загуби във втория кръг на турнир в САЩ
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер: Не бягам от трудните решения
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер: Не бягам...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер: Склонен съм да приема Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер: Склонен съм да приема
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от най-големите торент сайтове у нас Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от най-големите торент сайтове у нас
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за шест села в Община Ардино Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за шест села в Община Ардино
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Политически декларации в НС за Деня на почит към жертвите на...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Енергийно примирие – кога ще настъпи паузата във войната в...
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Лекари от Бургас спасиха дете, предозирало лекарство за епилепсия,...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Близо година след пожара: Тревненската школа остава без покрив
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ