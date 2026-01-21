БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 00:37 мин.
Президентът Румен Радев получи покана от американския...
Чете се за: 02:00 мин.
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев...
Чете се за: 00:27 мин.
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
Чете се за: 03:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Изабелла Шиникова ще играе на полуфиналите на двойки на турнир по тенис в Манама

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
Спорт
Запази

Победа без игра за българската тенисистка.

изабела шиникова триумфира титлата шарм шейх
Снимка: БФ Тенис
Слушай новината

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Изабелла Шиникова се класира за полуфиналите на двойки на турнира на твърди кортове в Манама (Бахрейн) с награден фонд 60 хиляди долара.

Шиникова и Витория Паганети (Италия) влязоха в топ 4 без игра, след като италианките Лиза Пигато и Камила Розатело се оттеглиха от надпреварата.

На сингъл българката отпадна във втория кръг на квалификациите, след като отстъпи пред рускинята Мария Калякина с 6:3, 2:6, 3:6.

#Изабелла Шиникова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард "Стамболийски"?
2
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард...
Политическите реакции след заявката на Румен Радев за влизане в политиката
3
Политическите реакции след заявката на Румен Радев за влизане в...
Бойко Борисов: Доста нелепо звучеше изказването на господин Радев
4
Бойко Борисов: Доста нелепо звучеше изказването на господин Радев
Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и Хърватия
5
Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и...
След оттеглянето на президента – как социолозите тълкуват посланията на Румен Радев
6
След оттеглянето на президента – как социолозите тълкуват...

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
4
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
5
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Три жени загинаха при пожар в София
6
Три жени загинаха при пожар в София

Още от: Тенис

Мира Андреева, Каролина Мухова и Жасмин Паолини се класираха за третия кръг на Australian Open
Мира Андреева, Каролина Мухова и Жасмин Паолини се класираха за третия кръг на Australian Open
Александър Зверев загуби сет, но се класира за третия кръг в Мелбърн Александър Зверев загуби сет, но се класира за третия кръг в Мелбърн
Чете се за: 02:15 мин.
Без проблеми за Сабаленка и Гоф във втория кръг в Австралия Без проблеми за Сабаленка и Гоф във втория кръг в Австралия
Чете се за: 03:37 мин.
Карлос Алкарас изпита трудности, но продължи напред към трети кръг в Австралия Карлос Алкарас изпита трудности, но продължи напред към трети кръг в Австралия
Чете се за: 02:45 мин.
Осака премина през изпитание още на старта в Мелбърн Осака премина през изпитание още на старта в Мелбърн
Чете се за: 01:52 мин.
Ранно отпадане на Димитър Кузманов в Сома Бей Ранно отпадане на Димитър Кузманов в Сома Бей
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Правителството одобри 5% индексация на възнагражденията в бюджетния сектор Правителството одобри 5% индексация на възнагражденията в бюджетния сектор
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското споразумение Меркосур ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското споразумение Меркосур
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Подписаха споразумение за участие на БЕХ в проучването на нефт и...
Чете се за: 07:30 мин.
У нас
Европол разби най-голямата мрежа за синтетични наркотици в Европа
Чете се за: 01:07 мин.
По света
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
КЕВР започва извънредна проверка в "Топлофикация София"...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ