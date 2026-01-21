Изабелла Шиникова ще играе на полуфиналите на двойки на турнир по тенис в Манама

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Изабелла Шиникова се класира за полуфиналите на двойки на турнира на твърди кортове в Манама (Бахрейн) с награден фонд 60 хиляди долара.

Шиникова и Витория Паганети (Италия) влязоха в топ 4 без игра, след като италианките Лиза Пигато и Камила Розатело се оттеглиха от надпреварата.

На сингъл българката отпадна във втория кръг на квалификациите, след като отстъпи пред рускинята Мария Калякина с 6:3, 2:6, 3:6.