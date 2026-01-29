Изабелла Шиникова стигна до четвъртфиналите на турнира в Шарм ел Шейх

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Изабелла Шиникова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на твърди кортове в Шарм ел Шейх в Египет

Поставената под номер 1 в схемата Шиникова направи обрат и победи във втория кръг с 6:7(5), 6:3, 6:3 квалификантката Мави Йостерайхер от Австрия. Двубоят продължи 2 часа и 44 минути.

Българката навакса пасив от 2:4 в първия сет, който беше решен след тайбрек. В него тя имаше преднина от 4:3 точки, но спечели само едно от следващите пет разигравания. Националката трябваше да обръща 0:2 в началото на втората част, като взе пет поредни гейма за 5:2 и след 6:3 изравни. В третия решителен сет Шиникова спечели три поредни гейма от 3:3 до 6:3 и триумфира с победата.

За място на полуфиналите тя ще играе срещу белгийската квалификантка Катерина Куйович.

По-късно през деня Шиникова излиза и на четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Българката в тандем с Гая Скварчалупи от Италия, които са поставени под номер 1 в схемата, ще се изправят срещу японките Сае Ногути и Шихо Цуджиока.