Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане...
Чете се за: 02:22 мин.
След 5 часа бурни дебати: Парламентът прие на първо...
Чете се за: 00:25 мин.
Отменят грипната епидемия в Бургаска област
Чете се за: 00:50 мин.
Върховният административен съд реши да върне поскъпването...
Чете се за: 00:40 мин.
Велислава Делчева отказа да е служебен премиер:...
Чете се за: 03:30 мин.
"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран,...
Чете се за: 04:45 мин.
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на...
Чете се за: 02:10 мин.
"Лукойл" се е съгласил да продаде...
Чете се за: 00:45 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество...
Чете се за: 02:57 мин.

Изабелла Шиникова стигна до четвъртфиналите на турнира в Шарм ел Шейх

Българката трябваше да обърне резултата, като двубоя продължи почти 3 часа.

Изабелла Шиникова стигна до четвъртфиналите на турнира в Шарм ел Шейх
Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Изабелла Шиникова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на твърди кортове в Шарм ел Шейх в Египет

Поставената под номер 1 в схемата Шиникова направи обрат и победи във втория кръг с 6:7(5), 6:3, 6:3 квалификантката Мави Йостерайхер от Австрия. Двубоят продължи 2 часа и 44 минути.

Българката навакса пасив от 2:4 в първия сет, който беше решен след тайбрек. В него тя имаше преднина от 4:3 точки, но спечели само едно от следващите пет разигравания. Националката трябваше да обръща 0:2 в началото на втората част, като взе пет поредни гейма за 5:2 и след 6:3 изравни. В третия решителен сет Шиникова спечели три поредни гейма от 3:3 до 6:3 и триумфира с победата.

За място на полуфиналите тя ще играе срещу белгийската квалификантка Катерина Куйович.

По-късно през деня Шиникова излиза и на четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Българката в тандем с Гая Скварчалупи от Италия, които са поставени под номер 1 в схемата, ще се изправят срещу японките Сае Ногути и Шихо Цуджиока.

#Открит турнир на Шарм ел-Шейх #Изабелла Шиникова

