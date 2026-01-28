Изабелла Шиникова стартира с победа на сингъл на турнир в Шарм ел Шейх

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Изабелла Шиникова се класира за втория кръг на сингъл на турнира на твърди кортове в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 000 долара.

Поставената под №1 в схемата Шиникова разгроми на старта с 6:2, 6:1 Шихо Цуджиока (Япония) само за 63 минути игра.

Българката направи два пробива по пътя към успеха в първия сет, а във втория поведе с 5:0, за да стигне до убедителната победа.

Във втория кръг Шиникова ще играе срещу квалификантката Мави Остеррайхер (Австрия).

Вчера националката се класира и за четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Шиникова и Гая Скварчалупи (Италия), поставени под №1 в схемата, победиха с 6:3, 6:7(5), 12:10 Еунджи Лий и Джонг Мун (Южна Корея), а за място на полуфиналите българката и италианката ще играят срещу японките Сае Ногути и Шихо Цуджиока.