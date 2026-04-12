Изабелла Шиникова загуби на финала в Шарм ел Шейх

Изабелла Шиникова стана вицешампионка на единично на турнира на твърди кортове в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд от 15 хиляди долара.

Поставената под №2 българка отстъпи в драматичен финал от първата в схемата Катерина Кузмова (Словакия) с 6:1, 3:6, 5:7. Двубоят продължи два часа и три минути.

Шиникова загуби пет поредни гейма – от 1:1 до 1:6 – в първия сет, но във втория поведе с 4:1 и след 6:3 изравни резултата. Третият, решителен сет беше изключително драматичен. Българката поведе с 5:2, при този разелтат пропусна мачбол, а след това загуби пет поредни гейма и отстъпи с 5:7.

Преди финала Шиникова записа четири поредни победи в турнира.

34-годишната българка има 27 титли на сингъл от турнири на ITF при жените, като три от тях спечели през миналата година именно в Шарм ел Шейх.