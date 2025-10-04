Избраха Малена Замфирова за най-добър млад спортист на Европа

Малена Замфирова постигна още един успех в своята млада кариера. Българката триумфира в 10-тото зимно издание на наградата „Пьотр Нуровски“ на Европейските олимпийски комитети (ЕОК). Сноубордистката бе избрана за една от петте финалисти, a вчера (3.10.) по време на 45-ия семинар на ЕОК, тя и останалите финалисти се представиха пред участниците от европейските национални олимпийски комитети. Тя бе коронована за победител късно снощи на Гала вечер на ЕОК.

Малена държа силна реч в защита на алпийския сноуборд, която беше приветствана с бурни аплодисменти.

Наградата отличава най-талантливите млади спортисти в Европа на възраст 14–18 години, които въплъщават високи постижения и Олимпийските ценности както на игрището, така и извън него.