БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Областният управител на Бургас е поискал помощ от...
Чете се за: 02:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Избраха Малена Замфирова за най-добър млад спортист на Европа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Запази

Българката триумфира в 10-тото зимно издание на наградата „Пьотр Нуровски“ на Европейските олимпийски комитети.

Малена Замфирова
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Малена Замфирова постигна още един успех в своята млада кариера. Българката триумфира в 10-тото зимно издание на наградата „Пьотр Нуровски“ на Европейските олимпийски комитети (ЕОК). Сноубордистката бе избрана за една от петте финалисти, a вчера (3.10.) по време на 45-ия семинар на ЕОК, тя и останалите финалисти се представиха пред участниците от европейските национални олимпийски комитети. Тя бе коронована за победител късно снощи на Гала вечер на ЕОК.

Малена държа силна реч в защита на алпийския сноуборд, която беше приветствана с бурни аплодисменти.

Наградата отличава най-талантливите млади спортисти в Европа на възраст 14–18 години, които въплъщават високи постижения и Олимпийските ценности както на игрището, така и извън него.

Свързани статии:

Малена Замфирова с трогателна реч в защита на сноуборда
Малена Замфирова с трогателна реч в защита на сноуборда
Българката говори на семинар на Европейските олимпийски комитети.
Чете се за: 02:22 мин.
#Малена Замфирова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
1
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Над 100 души бяха евакуирани след водния ад в района на Свети Влас (СНИМКИ)
2
Над 100 души бяха евакуирани след водния ад в района на Свети Влас...
Областният управител на Бургас е поискал помощ от военните за справяне с щетите след наводненията
3
Областният управител на Бургас е поискал помощ от военните за...
Водната стихия помете всичко: Отнесени пътища и автомобили, евакуация и три жертви (ОБЗОР)
4
Водната стихия помете всичко: Отнесени пътища и автомобили,...
Иван Иванов: Дадох ясни указания на АПИ как да действа, а днес видяхме точно обратното
5
Иван Иванов: Дадох ясни указания на АПИ как да действа, а днес...
Граничен полицай е третата жертва на потопа в курортното селище Елените
6
Граничен полицай е третата жертва на потопа в курортното селище...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
3
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
4
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
5
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете
6
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически,...

Още от: Сноуборд

Тервел Замфиров: Ще направим всичко по силите си сноубордът да остане в олимпийските игри
Тервел Замфиров: Ще направим всичко по силите си сноубордът да остане в олимпийските игри
Малена Замфирова с трогателна реч в защита на сноуборда Малена Замфирова с трогателна реч в защита на сноуборда
Чете се за: 02:22 мин.
Радослав Янков е победител във виртуалната Световна купа по алмпийски сноуборд Радослав Янков е победител във виртуалната Световна купа по алмпийски сноуборд
Чете се за: 00:57 мин.
Малена Замфирова е сред петимата най-добри млади спортисти в 10-тите награди на Европейските олимпийски комитети „Пьотър Нуровски“ Малена Замфирова е сред петимата най-добри млади спортисти в 10-тите награди на Европейските олимпийски комитети „Пьотър Нуровски“
Чете се за: 03:22 мин.
Виртуалната Световна купа по сноуборд ще бъде спечелена от българин Виртуалната Световна купа по сноуборд ще бъде спечелена от българин
Чете се за: 00:47 мин.
Банско ще приеме стартове от Световната купа по сноуборд и догодина Банско ще приеме стартове от Световната купа по сноуборд и догодина
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Прокуратурата започна разследване за смъртните случаи в Елените
Прокуратурата започна разследване за смъртните случаи в Елените
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Терзиев за боклука в София: Няма да подпиша договор за 400 лв., при положение, че сме заложили 200 Терзиев за боклука в София: Няма да подпиша договор за 400 лв., при положение, че сме заложили 200
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Над 200 души са евакуирани след водното бедствие в Елените Над 200 души са евакуирани след водното бедствие в Елените
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Второ бедствие за две години: Щети за милиони и в Царево след потопа Второ бедствие за две години: Щети за милиони и в Царево след потопа
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Израел се подготвя да посрещне останалите заложници
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Да не чакаме последния момент за обръщане на парите в евро, призова...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Летището в Мюнхен отново спря полетите заради дронове
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Рапърът Диди влиза в затвора
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ