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Издирват група младежи за вандалска проява в Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Община Бургас ще подаде сигнал в полицията за противообществена проява от страна на няколко младежи в Борисовата градинка.

Камера от системата за видеонаблюдение е заснела как тийнейджърите чупят пейка в градския парк, след което изхвърлят парчетата от нея в зелената площ.

За инцидента е подаден и сигнал от граждани, които са видели частите от счупената пейка и са останали възмутени от извършеното деяние.

Инцидентът е станал на 18 юни в 22.05 часа. Община Бургас призовава гражданите да пазят общественото имущество и ако станат свидетели на подобни прояви, да подават сигнали.

#издирвани младежи #вандалска проява #Община Бургас #полиция

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