Изгониха Рафаел Леао от националния отбор на Португалия

10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна,...
Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските...
Спорт
Във вторник „мореплавателите“ приемат Унгария в ключов мач за място на Мондиал 2026.

Звездата на Милан Рафаел Леао е бил изгонен от националния отбор на Португалия и още днес ще пътува за Милано, за да поднови тренировки с клубния си отбор. Новината беше съобщена от местни медии и потвърдена от пресслужбата на „мореплавателите“.

Официалната причина е незадоволително физическо състояние на нападателя, който доскоро лекуваше мускулна контузия, заради която не игра близо два месеца. Неофициално обаче се твърди за разрив в отношенията между него и селекционера Роберто Мартинес.

„Рафаел Леао беше отстранен от националния отбор и няма да участва в мача срещу Унгария. Решението за отстраняване на играча беше взето от националния отбор Роберто Мартинес, след като беше преценено физическото състояние на играча, който влезе като резерва в мача с Република Ирландия“, гласи съобщението от Португалската футболна федерация.

Леао игра 30 минути при победата с 1:0 над Ирландия, която остави Португалия в полпозишън за първото място, ако победи Унгария във вторник вечер. Мачът ще се състои на „Хосе Алваладе“ в Лисабон.

Леао пък може да се концентрира върху клубните си изяви с Милан. В неделя „росонерите“ приемат Фиорентина в среща от 7-ия кръг на Серия „А“. От началото на сезона португалецът не е започвал като титуляр в нито един двубой на „росонерите“ в Серия А.

#Европейски квалификации за Мондиал 2026 #Рафаел Леао

