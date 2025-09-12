Изкуствен интелект - министър в Албания



Албанското правителство направи нещо, което звучи като сюжет от филм – назначи изкуствен интелект за… министър! Министър-председателят Еди Рама представи новия дигитален член на кабинета – бота Diella („слънце“ на албански).

Diella няма тяло или офис, но вече е пълноправен министър и основната ѝ работа ще бъде да следи как държавата прави обществени поръчки и как се подписват договори с фирми. Идеята е проста – вместо хора, които често са замесени в корупционни скандали, да се използва алгоритъм, който би трябвало да е по-прозрачен и честен.

Diella не е напълно нова – тя вече помагаше на гражданите чрез платформата e-Albania: издаваше документи, работеше с гласови команди и електронни печати, а визията ѝ е вдъхновена от традиционни албански носии.

Все пак има и въпроси: колко човешки контрол ще има върху решенията на Diella и може ли някой да я „хакне“ или манипулира?

Целта на премиера Рама е Албания да стане част от ЕС до 2030 г.