БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Изненада в Рига! Финландия събра багажа на Сърбия на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:57 мин.
Спорт
Запази

Финландците сътвориха подвиг и пратиха вкъщи един от фаворитите за титлата на европейското първенство.

Изненада в Рига! Финландия събра багажа на Сърбия на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Снимка: fiba.com

Финландският национален отбор си извоюва място в Топ 8 на Евробаскет 2025. Един от домакините на шампионата се наложи над Сърбия с 92:86 в осминафинална среща, изиграна в "Арена Рига". Мачът се превърна в украшение на първия ден от елиминациите, но съставът на Ласи Туови прояви характер във финалните акорди, когато взе по-верните решения. Това се оказа достатъчно за финландците да поднесат изненадата и да стегнат багажа на баскетболистите на Светислав Пешич, които бяха сред фаворитите да седнат на европейския трон.

По този начин скандинавците се класираха за четвъртфиналите на второ поредно европейско първенство, като преди три години финишираха на седмата позиция. На четвъртфиналите финландският отбор ще срещне победителя от двойката между Франция и Грузия, които ще спорят след по-малко от 24 часа.

Офанзивният потенциал на Микаел Янтунен, Лаури Марканен и Миро Литъл, както и солидното представяне в защита, послужи за шеметни дебютни минути, в които символичните гости се откъснаха с двуцифрена разлика. Присъствието на Никола Йокич, Никола Йович и Алекса Аврамович даде нужната увереност на сърбите да се отърсят от шока, но Янтунен се погрижи финландците да се преборят за разлика от 4 точки в края на дебютния период.

Включването от пейката на Огнен Добрич и вдигането на оборотите в дефанзивен план провокира пълен обрат за символичните домакини в началото на следващата десетка. Триото Янтунен, Марканен и Литъл отново се развихри за финландския отбор, докато от другата страна Йокич и Йович отвръщаха на удара. Именно усилията на двамата предоставиха възможността на „плавите“ да се оттеглят в съблекалнята при 48:44.

Марканен, Литъл и Янтунен отново изгряха на сцената в хода на третата част, давайки ясен знак, че скандинавците няма да развеят бялото знаме. Сасу Салин последва примера на своите съотборници чрез точния си мерник зад дъгата. Класата на Йокич влезе в действие и постави равенството на таблото, но Марканен имаше последната дума и извоюва 2-точков актив на символичните гости след 30 минути игрово време.

Откриването на заключителната четвърт принадлежеше на Мика Муринен, който собственоръчно задържа финландците на повърхността. Марко Гудурич и Йокич заплетоха интригата, а далечен снаряд, дело на Елиас Валтонен изведе „Вълчата глутница“ с 4 точки напред в последните 2 минути, оставащи на часовника. Именно същият напомни за себе си с още една тройка във финалните 53 секунди за плюс 7 и оттам връщане нямаше.

Лаури Марканен влезе в ролята на познатия лидер за финландците, отчитайки се този път със своите 29 точки и 8 борби. Микаел Янтунен се разписа с 15 точки, Миро Литъл (8 овладени под двата ринга топки и 6 асистенции) и Елиас Валтонен оставиха на сметката си по 13.

Никола Йокич за пореден път даде всичко от себе си за сърбите, като се прибра в съблекалнята с 33 точки и 8 борби. Никола Йович отбеляза 20 точки, включително и 4 точни шута зад арката.

#Национален отбор на Финландия по баскетбол за мъже #Национален отбор на Сърбия по баскетбол за мъже #Евробаскет 2025 за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
1
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7 септември от 16:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7...
Ген. Владимир Вазов вече има паметник в София (СНИМКИ)
3
Ген. Владимир Вазов вече има паметник в София (СНИМКИ)
България чества 140-ата годишнина от Съединението
4
България чества 140-ата годишнина от Съединението
В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите
5
В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото...
Български финал на US Open за юноши
6
Български финал на US Open за юноши

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
5
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
6
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен

Още от: Баскетбол

Литва разплака цяла Латвия по пътя към Топ 8 на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Литва разплака цяла Латвия по пътя към Топ 8 на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Германия се нуждаеше от една част, за да откаже Португалия на Евробаскет 2025 (ВИДЕО) Германия се нуждаеше от една част, за да откаже Португалия на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Чете се за: 03:42 мин.
Димитър Димитров, Любомир Ганев и Георги Младенов в "Арена спорт" Димитър Димитров, Любомир Ганев и Георги Младенов в "Арена спорт"
Чете се за: 00:45 мин.
Александър Везенков даде тон на Олимпиакос при завръщането си в игра (ВИДЕО) Александър Везенков даде тон на Олимпиакос при завръщането си в игра (ВИДЕО)
Чете се за: 02:50 мин.
Турция се промъкна на четвъртфиналите на Евробаскет 2025 (ВИДЕО) Турция се промъкна на четвъртфиналите на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Чете се за: 04:40 мин.
Миньор 2015 надигра Пирот в първата си контрола преди старта на сезона в НБЛ Миньор 2015 надигра Пирот в първата си контрола преди старта на сезона в НБЛ
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

"Горди сме, че сме българи": България празнува 140 години Съединение (СНИМКИ)
"Горди сме, че сме българи": България празнува 140 години...
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите
Чете се за: 03:42 мин.
Спорт
Съдът остави в ареста четиримата, задържани за побоя над шефа на полицията в Русе Съдът остави в ареста четиримата, задържани за побоя над шефа на полицията в Русе
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Палки, сълзотворен газ и водни оръдия: 10 месеца след трагедията в Нови Сад протестите в Сърбия не стихват Палки, сълзотворен газ и водни оръдия: 10 месеца след трагедията в Нови Сад протестите в Сърбия не стихват
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Зеленски покани Путин в Киев за преговори
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Голям пожар пламна край Сопот (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Патриарх Даниил: Съединението е ярък пример, че нашите предци са...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ