Изненада в Рига! Финландия събра багажа на Сърбия на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)

Финландският национален отбор си извоюва място в Топ 8 на Евробаскет 2025. Един от домакините на шампионата се наложи над Сърбия с 92:86 в осминафинална среща, изиграна в "Арена Рига". Мачът се превърна в украшение на първия ден от елиминациите, но съставът на Ласи Туови прояви характер във финалните акорди, когато взе по-верните решения. Това се оказа достатъчно за финландците да поднесат изненадата и да стегнат багажа на баскетболистите на Светислав Пешич, които бяха сред фаворитите да седнат на европейския трон.

По този начин скандинавците се класираха за четвъртфиналите на второ поредно европейско първенство, като преди три години финишираха на седмата позиция. На четвъртфиналите финландският отбор ще срещне победителя от двойката между Франция и Грузия, които ще спорят след по-малко от 24 часа.

UPSET OF THE CENTURY.



FINLAND KICK SERBIA AND NIKOLA JOKIC OUT OF EUROBASKET #EuroBasket — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 6, 2025

Офанзивният потенциал на Микаел Янтунен, Лаури Марканен и Миро Литъл, както и солидното представяне в защита, послужи за шеметни дебютни минути, в които символичните гости се откъснаха с двуцифрена разлика. Присъствието на Никола Йокич, Никола Йович и Алекса Аврамович даде нужната увереност на сърбите да се отърсят от шока, но Янтунен се погрижи финландците да се преборят за разлика от 4 точки в края на дебютния период.

SLIM JESUS TAKES OFF ONCE AGAIN #EuroBasket pic.twitter.com/amsPJBe2lE — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 6, 2025

Включването от пейката на Огнен Добрич и вдигането на оборотите в дефанзивен план провокира пълен обрат за символичните домакини в началото на следващата десетка. Триото Янтунен, Марканен и Литъл отново се развихри за финландския отбор, докато от другата страна Йокич и Йович отвръщаха на удара. Именно усилията на двамата предоставиха възможността на „плавите“ да се оттеглят в съблекалнята при 48:44.

Марканен, Литъл и Янтунен отново изгряха на сцената в хода на третата част, давайки ясен знак, че скандинавците няма да развеят бялото знаме. Сасу Салин последва примера на своите съотборници чрез точния си мерник зад дъгата. Класата на Йокич влезе в действие и постави равенството на таблото, но Марканен имаше последната дума и извоюва 2-точков актив на символичните гости след 30 минути игрово време.

SLIM JESUS OVER JOKIC. AND THEN HITS ANOTHER ONE. WHAT IS THIS GAME.#EuroBasket pic.twitter.com/SdxpMpnsOR — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 6, 2025

Откриването на заключителната четвърт принадлежеше на Мика Муринен, който собственоръчно задържа финландците на повърхността. Марко Гудурич и Йокич заплетоха интригата, а далечен снаряд, дело на Елиас Валтонен изведе „Вълчата глутница“ с 4 точки напред в последните 2 минути, оставащи на часовника. Именно същият напомни за себе си с още една тройка във финалните 53 секунди за плюс 7 и оттам връщане нямаше.

Лаури Марканен влезе в ролята на познатия лидер за финландците, отчитайки се този път със своите 29 точки и 8 борби. Микаел Янтунен се разписа с 15 точки, Миро Литъл (8 овладени под двата ринга топки и 6 асистенции) и Елиас Валтонен оставиха на сметката си по 13.

Никола Йокич за пореден път даде всичко от себе си за сърбите, като се прибра в съблекалнята с 33 точки и 8 борби. Никола Йович отбеляза 20 точки, включително и 4 точни шута зад арката.