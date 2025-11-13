БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Изпитен маратон в Южна Корея: зрелостниците държат 8-часов тест

Чете се за: 00:50 мин.
В Южна Корея хиляди ученици преминават през едно от най-тежките изпитания в живота си - националния зрелостен изпит, който продължава цели 8 часа.

Учениците решават около 200 въпроса по корейски език, математика, английски, природни или социални науки, както и допълнителен чужд език.

В деня на изпита цялата страна буквално забавя ход:

полетите се пренасочват, за да няма шум,
офисите отварят по-късно,
дори трафикът се регулира, за да могат учениците да стигнат навреме.
Тестът е смятан за решаващ за бъдещето им, защото резултатите определят приема в университет и често кариерата им след това.

