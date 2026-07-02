БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Използването на виртуалното пространство е сред насоките за развитие на ДАР

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Запази
използването виртуалното пространство сред насоките развитие държавна агенция bdquoразузнаванеldquo каза антоан гечев
Слушай новината

Една от насоките за развитие на Държавна агенция „Разузнаване“ е по-активното използване на виртуалното пространство за придобиване на информация за потенциални агенти, представляващи интерес. Това заяви кандидатът за втори мандат като председател на ДАР Антоан Гечев по време на изслушване в парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения.

По думите на Гечев повечето от неговите предложения вече са в процес на изпълнение.

След 90-те години Агенцията значително ограничава разузнавателната си дейност и съсредоточава процеса по придобиване на информация върху човешките си източници. През годините се налагат методите на традиционните официални прикрития, посочи той.

Този начин на работа не е загубил своята актуалност, но предвид факта, че информацията става все по-лесно достъпна, се налага използването и на нетрадиционни прикрития. Те осигуряват по-голяма гъвкавост и по-висока степен на скритост, което повишава сигурността на служителите. Друга насока е придобиването на информация от електронни системи и бази данни на обекти, които представляват интерес, допълни Гечев.

По отношение на кадровия дефицит Гечев заяви, че проблемът е сериозен. Преди около две години, след задълбочен анализ на причините, решихме, че един от основните проблеми е прекалената затвореност и скритост на Агенцията, посочи той. В тази връзка започнахме да я представяме пред студенти в университетите в столицата, както и на професионални форуми. Организираме и студентски стажове, които дават възможност на младите хора да придобият представа за условията на работа, а на нас – да се ориентираме какви са техните способности. Публикуваме и обяви на интернет страницата на Агенцията.

На 10 юни правителството прие решение, с което предлага на Народното събрание да избере за втори мандат досегашния председател на ДАР Антоан Гечев. Съгласно приети миналата година промени в Закона за ДАР, председателят на агенцията се избира от Народното събрание по предложение на МС.

#Антоан Гечев #ДАР

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
2
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Пропадна участък от пътното платно на бул. "Ал. Малинов" в жк "Младост"
3
Пропадна участък от пътното платно на бул. "Ал. Малинов"...
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
4
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
Григор Димитров възроди магията и продължава напред на Уимбълдън
5
Григор Димитров възроди магията и продължава напред на Уимбълдън
Министър Найденов поиска отстраняване на административния ръководител на СГП
6
Министър Найденов поиска отстраняване на административния...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
2
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
3
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
4
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията на "Майчин дом"
5
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията...
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на едното от тях продължава да поражда въпроси за причините
6
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на...

Още от: Сигурност и правосъдие

Премиерът Радев и върховният командващ на НАТО обсъдиха модернизацията на армията и сигурността в региона
Премиерът Радев и върховният командващ на НАТО обсъдиха модернизацията на армията и сигурността в региона
Прокуратурата е наблюдавала три преписки срещу вътрешния министър и служители на МВР Прокуратурата е наблюдавала три преписки срещу вътрешния министър и служители на МВР
Чете се за: 00:47 мин.
Шофьорът, обвиняем за катастрофата на АМ "Тракия", остава в ареста Шофьорът, обвиняем за катастрофата на АМ "Тракия", остава в ареста
Чете се за: 03:45 мин.
Шофьорът на камиона, причинил тежката катастрофа на АМ „Тракия“, е с валидни документи Шофьорът на камиона, причинил тежката катастрофа на АМ „Тракия“, е с валидни документи
Чете се за: 00:42 мин.
Президентът: България има все по-значима роля за укрепването на сигурността на Черноморския регион Президентът: България има все по-значима роля за укрепването на сигурността на Черноморския регион
Чете се за: 02:42 мин.
Служители в съдебната система протестираха срещу планирани 10% съкращения Служители в съдебната система протестираха срещу планирани 10% съкращения
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в района на с.Бързица
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Рекордните 440 кг райски газ иззеха полицаи при спецакция в Созопол Рекордните 440 кг райски газ иззеха полицаи при спецакция в Созопол
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Защо пожарникарите разчитаха на водоноски, за да гасят големия пожар в София? Защо пожарникарите разчитаха на водоноски, за да гасят големия пожар в София?
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Шофьор беше задържан след гонка с полицията на АМ "Тракия" (СНИМКИ) Шофьор беше задържан след гонка с полицията на АМ "Тракия" (СНИМКИ)
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Премиерът Радев и върховният командващ на НАТО обсъдиха...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
ЕК одобри съдебните реформи, България е на път да получи петото...
Чете се за: 03:32 мин.
По света
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
След 8 дни под руините във Венецуела спасители извадиха жив...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ