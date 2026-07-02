Използването на виртуалното пространство е сред насоките за развитие на ДАР

Една от насоките за развитие на Държавна агенция „Разузнаване“ е по-активното използване на виртуалното пространство за придобиване на информация за потенциални агенти, представляващи интерес. Това заяви кандидатът за втори мандат като председател на ДАР Антоан Гечев по време на изслушване в парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения.

По думите на Гечев повечето от неговите предложения вече са в процес на изпълнение.

След 90-те години Агенцията значително ограничава разузнавателната си дейност и съсредоточава процеса по придобиване на информация върху човешките си източници. През годините се налагат методите на традиционните официални прикрития, посочи той.

Този начин на работа не е загубил своята актуалност, но предвид факта, че информацията става все по-лесно достъпна, се налага използването и на нетрадиционни прикрития. Те осигуряват по-голяма гъвкавост и по-висока степен на скритост, което повишава сигурността на служителите. Друга насока е придобиването на информация от електронни системи и бази данни на обекти, които представляват интерес, допълни Гечев.

По отношение на кадровия дефицит Гечев заяви, че проблемът е сериозен. Преди около две години, след задълбочен анализ на причините, решихме, че един от основните проблеми е прекалената затвореност и скритост на Агенцията, посочи той. В тази връзка започнахме да я представяме пред студенти в университетите в столицата, както и на професионални форуми. Организираме и студентски стажове, които дават възможност на младите хора да придобият представа за условията на работа, а на нас – да се ориентираме какви са техните способности. Публикуваме и обяви на интернет страницата на Агенцията.

На 10 юни правителството прие решение, с което предлага на Народното събрание да избере за втори мандат досегашния председател на ДАР Антоан Гечев. Съгласно приети миналата година промени в Закона за ДАР, председателят на агенцията се избира от Народното събрание по предложение на МС.