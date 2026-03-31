Израел връща смъртната присъда за палестинци

Противоречиво решение в Израел - парламентът в Тел Авив одобри закон за повторно въвеждане на смъртната присъда за терористи.



Законът е определян като дискриминационен, тъй като се смята, че ще се прилага само за палестинци. Предвижда се палестинци, осъдени за убийство като акт на тероризъм, да получават смъртна присъда, която да бъде изпълнявана в рамките на 90 дни. Тя може да бъде заменяна с доживотен затвор без право на помилване. За последно смъртна присъда е прилагана преди повече от половин век. Решението беше осъдено от палестинския президент Махмуд Абас.