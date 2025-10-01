Изумителните 5

Изумително! Това беше думата, която халфът на Евертън Киърнън Дюсбари-Хол използва, за да опише задаващото му се наказание за неучастие в една среща от Висшата лига поради натрупани пет жълти картона. Е, може да не е чак изумително, но наистина е и особено похвално, че след 6 кръга вече си успял да си „издействаш“ наказание. Общо взето получаваш картон във всеки мач и още в седмия кръг си наказан. Думите на полузащитника обаче далеч не се отнасяха за скоростта, с която си изкарва официални предупреждения от английските рефери. Дюсбари-Хол искаше да иронизира, да порицае арбитрите. Неговият мениджър – един от най-разпознаваемите в занаята на Острова – Дейвид Мойс, дори употреби по-обидни слова, наричайки решението за санкциониране на играча му в добавеното време на понеделнишкия двубой срещу Уест Хем „shabby”. В буквален превод от английски – дрипав, окъсан, парцалив, в разговорната реч – долен и безчестен. С други думи – в лагера на „карамелите“ не бяха особено съгласни с действията на съдиите в последно време по отношение на лекотата, с която вадят картоните. Най-меко казано.

Действително е доста странно някой да е наказан толкова рано през сезона. Киърнън е едва 12-ият играч в ерата на Висшата лига, който натрупва 5 жълти картона след шестия кръг. Любопитното е, че настоящият помощник-треньор на Евертън Били МакКинли е също попада в този нетрадиционен списък, след като през сезон 1996/1997 „постига“ абсолютно същото с екипа на Блекбърн Роувърс. Единствените футболисти, които са успявали да подобрят стореното от Дюсбари-Хол и да си изкарат пет жълти картона още в първите пет кръга на новото първенство са Джеймс Пърч от Нюкасъл през 2010/2011 и Маркос Рохо от Манчестър Юнайтед през 2017/2018.

В Евертън наистина не са доволни. Едно на ръка, че Мойс ще трябва да намери достатъчно добър заместник на халфа за предстоящото домакинство срещу Кристал Палас, единственият непобеден отбор във Висшата лига до момента. Второ – от клуба не са доволни от причините, поради които играчът им беше санкциониран. Трето – самият той няма слава на грубиянин. През миналия сезон получи 5 жълти картона в 31 срещи. Преди това получи шест жълти картон за 44 мача в Чемпиъншип с екипа на Лестър. Имат ли обаче основание Мойс и щабът му да са недоволни от съдийските отсъждания? Нека проверим.

Картон 1. В мача между отбора от Ливърпул и Брайтън при резултат 2:0 за неговия тим Дюсбари-Хол задържа съвсем умишлено Браян Груда от „чайките“ с тактическо нарушение в центъра на терена, което винаги се наказва. Без повод за мрънкане.

Картон 2. В гостуването на Уулвърхемптън Киърнън получава топката по десния фланг в близост до страничната линия. Тръгва да финтира противников футболист, губи топката, Андре се отскубва и тръгва напред, след което е задържан умишлено за фланелката. Точно както и при първия картон – напълно заслужено. Без право на оплакване.

Картон 3. Домакинството на Астън Вила. Дюсбари-Хол получава топката в центъра на терена, като бързо е приближен от агресивния Джон МакГин. Овладяването не е особено добро, топката е загубена, следва моментален фаул в гръб. Тук жълтият картон може и да бъде спестен, защото не се спира особено опасна атака на противника, а и нарушението не е грубо, но и далеч не е най-стряскащото съдийско отсъждане. По модерните терминологии – няма очевидна грешка на арбитъра.

Картон 4. Евертън изостава в резултата в градското дерби срещи Ливърпул. На „Анфийлд“ Дюсбари-Хол изпълнява бързо свободен удар, защото текат последните минути. Съдията обаче преценява да накаже с картон халфа, защото няколко минути по-рано друг играч на Евертън е сторил същото без да се съобрази с липсата на сигнал от рефера. Така Киърнън плаща и за чуждото провинение. Тук вече можем да се съгласим, че картонът не е заслужен. Съотборникът му Джак Грийлиш казва в интервю след мача, че никога преди това не е виждал даден състезател да получи жълт картон, задето е изпълнил бързо пряк свободен удар.

Картон 5. Отново в края на срещата срещу Уест Хем Дюсбари-Хол се бори с Уолкър-Питърс за спорна топка. Успява да стигне пръв до нея, но след това препъва играч на „чуковете“. Спорно е дали получава картона заради нарушението или заради реакцията си след него. Той и съотборниците му се хващат за главите заради решението на арбитъра. Да, и тук от Евертън са прави.



Равносметката? Два заслужени картона, два незаслужени и един спорен. Да, от Евертън имат основание да негодуват, но може би за тяхно бъдещо добро е да опитат да поговорят с Дюсбари-Хол за поведението му.