Извънредно! Левски има нов собственик (ВИДЕО)

Левски има нов собственик. Това е Атанас Бостандижев, който бе представен на извънредната пресконференция, организирана от „сините“. Новината бе съобщена от Наско Сираков, който ще продължи да изпълнява ролята на президент, но няма вече да бъде мажоритарен собственик.

Той развива дейност чрез инвестиционния фонд GemCrom. Фондът оперира основно на развиващи се пазари и участва в редица мащабни проекти в енергийния и инфраструктурния сектор, включително инвестиция в петролна рафинерия в Ангола, оценявана на близо 2 млрд. долара, където притежава основен дял съвместно с държавната компания Sonangol.

GemCorp е създаден през 2014 г. и оттогава е реализирал инвестиции за милиарди долари в различни региони, сред които Африка и Азия. Дейността на фонда включва стратегически вложения в енергетика и големи инфраструктурни проекти.

Самият Бостанджиев е роден в Бургас, с образование и професионален опит в България и САЩ, както и дългогодишна кариера в международни финансови институции. Името му е свързвано и с различни инвестиционни инициативи в България, включително в района на Черноморието.

