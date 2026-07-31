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Изявление на вътрешния министър Иван Демерджиев

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Вътрешният министър Иван Демерджиев говори пред журналисти в кулоарите на парламента.

#Иван Демерджиев #вътрешен министър

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