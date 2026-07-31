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Изявление на вътрешния министър Иван Демерджиев
от
БНТ
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12:11, 31.07.2026
Чете се за: 00:05 мин.
У нас
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Вътрешният министър Иван Демерджиев говори пред журналисти в кулоарите на парламента.
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#Иван Демерджиев
#вътрешен министър
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