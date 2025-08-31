Джаксън не иска да се връща в Челси, остава в Мюнхен

Нападателят Никълъс Джаксън изрази надежди, че трансферът му от Челси в Байерн Мюнхен ще се осъществи. Футболистът ще остане в Германия в неделя, докато неговите представители работят за разрешаване на проблема.

24-годишният таран бе привикан да се връща в западен Лондон в събота следобед, след като бе в Мюнхен, за да финализира трансфера си под наем в шампионите на Бундеслигата, след контузия в подколянното сухожилие, получена от Лиъм Делап по време на победата на Челси с 2:0 над Фулъм.

Челси съобщава, че проучва възможността за трансфер на Конрад Хардер от Спортинг Лисабон преди крайния срок за трансфери в понеделник, като 20-годишният датски национал е посочен като възможен резервен играч.

Според ПA Джаксън е бил бесен от промяната в позицията на Челси, която дойде малко след като мениджърът Енцо Мареска потвърди, че Делап вероятно ще отсъства от шест до осем седмици.

По-рано през деня беше постигната сделка, според която сенегалският национал щеше да играе в Байерн срещу наем от 13 милиона британски лири с опция Байерн да направи сделката постоянна за 52 милиона британски лири.

След контузията на Делап и потвърждението в събота за продажбата на Кристофър Нкунку на Милан за 36 милиона британски лири, Педро остана единственият годен нападател на Мареска.