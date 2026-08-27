Джамал Мусиала пропуска старта на сезона в Бундеслигата

Джамал Мусиала е на път да се завърне на терена за Байерн Мюнхен, но "няма да е на разположение за мача от първия кръг на Бундеслигата срещу Щутгарт в петък", заяви треньорът на тима Винсент Компани преди старта на първенството, цитиран от ДПА.

23-годишният футболист припадна по време на два предсезонни приятелски мача и ще пропусне началото на сезона, докато се коригира дозировката на лекарствата му. "Като цяло Джамал се справя сравнително добре", заяви Компани на пресконференция в четвъртък, като добави, че Мусиала ще вземе пълно участие в последната тренировка на Байерн. "Но той все още няма да бъде в състава."

Мусиала все още свиква с увеличената доза лекарства. Решението за завръщането му в мач ще бъде взето "в сътрудничество с експертите", каза Компани.

Крилото Ленарт Карл ще се завърне в състава на Байерн за първи път след мускулната си контузия преди Световното първенство, като пропусна победата с 2:1 срещу Борусия Дортмунд във финала за Суперкупата "Франц Бекенбауер" миналата събота, заедно с Мусиала. "Колко голяма ще бъде ролята му, ще трябва да изчакаме и да видим", каза белгийският треньор за 18-годишния Карл.

Компани започва третия си сезон в Байерн и е с положителни очаквания, докато се стреми към трета поредна титла в Бундеслигата.

"Винаги вярвам, че в крайна сметка можем да успеем. Но никога не си сигурен и това също ти дава тласък. В съзнанието си нямам нито една титла, трябва да докажа всичко отново", добави той.

В последния мач от миналия сезон Байернпобеди Щутгарт с 3:0 във финала за Купата на Германия в Берлин с хеттрик на Хари Кейн.

Миналия сезон рекордьорът по титли в Бундеслигата започна кампанията с убедителна победа с 6:0 на "Алианц Арена" срещу РБ Лайпциг.