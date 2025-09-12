Джанлуиджи Донарума: Да играя във Висшата лига за Манчестър Сити е страхотна емоция

Вратарят на Манчестър Сити Джанлуиджи Донарума очаква с нетърпение да играе в един отбор с Джеймс Трафърд. Той смята, че здравословната конкуренция ще извади най-доброто и от двамата.

Италианският национал беше привлечен от Пари Сен Жермен с петгодишен договор в деня на трансферния прозорец, което доведе до въпроси кой ще заеме първото място след напускането на Едерсон.

Трафърд започна като титуляр и в трите мача на Сити от Висшата лига този сезон, но допусна сериозна грешка при загубата с 0:2 от Тотнъм.

"Щастлив съм, защото конкуренцията е полезна за всички. Нямам търпение да се срещна с него и нямам търпение да се запозная с новите си съотборници. Трябва да бъдем силни и обединени, хора, които се грижат един за друг, защото това е ключът към успеха. Заедно можем да постигнем голям успех", каза Донарума пред клубния сайт.

Донарума заяви още, че е готов за предизвикателството да играе във Висшата лига.

"Винаги съм мечтал да играя във Висшата лига, тъй като тя е най-добрата в света", добави 26-годишният вратар.

Донарума може да направи дебют за Сити, когато "гражданите" приемат Манчестър Юнайтед във Висшата лига в неделя. Сити е 13-и в класирането с три точки от три мача.

"Това е нова страница в живота и в кариерата ми. Да играя във Висшата лига за Манчестър Сити е страхотна емоция и съм готов за това предизвикателство. Мисля, че за един играч трансфер във Висшата лига е максимумът в кариерата му, затова съм наистина щастлив, че съм тук. Готов съм да изляза на терена за този клуб, който се опитваше толкова дълго да ме привлече, и се надявам да мога да оправдая доверието му", допълни стражът.

"Това е клуб, който винаги ме е очаровал. Винаги съм гледал Сити с удоволствие. Виждам всичко около себе си, като тренировъчния център и стадиона, те са фантастични. Не можеш да прецениш какви точно са ценностите на клуба, докато не го видиш със собствените си очи. Горд съм, че съм тук и съм щастлив от избора, който направих. Надявам се да направя история тук и да спечеля колкото се може повече трофеи - това е моята цел", коментира още Донарума.

"Спечелих много в кариерата си, така че винаги ще бъда благодарен на предишните клубове за всичко, което ми дадоха. Въпреки това, сега съм изцяло фокусиран върху новото си предизвикателство - да напиша история и да стана символ на града и на клуба. Но най-вече да накарам феновете да се гордеят и да спечелим много трофеи заедно, тъй като това е страхотен клуб и заслужава да бъде възможно най-високо", завърши той.