Джейми Карагър: Победата на Лийдс ще разтърси конкурентите в битката за оцеляване

Гари Невил също вижда "монументален“ успех на "Олд Трафорд“ като ключов за спасението на тима

Слушай новината

Победата на Лийдс с 2:1 като гост на Манчестър Юнайтед предизвика сериозен отзвук сред футболните анализатори в Англия, като според Джейми Карагър тя ще окаже силно психологическо влияние върху отборите в зоната на изпадащите.

Бившият защитник на Ливърпул подчерта, че представянето на тима, особено през първото полувреме, е било на изключително високо ниво.

"Това представяне ще изпрати тръпки по гърба на всички техни конкуренти в битката за оцеляване. Те не просто се защитаваха – доминираха срещу един от най-силните домакини“, коментира Карагър.

Според него увереността и стилът на игра на Лийдс ясно се отличават от тези на преките им съперници, като той даде за пример затрудненията на Тотнъм.

Сходно мнение изрази и Гари Невил, който определи успеха като „монументален“ и заяви, че той може да се окаже решаващ за оставането на отбора във Висшата лига.

"Това е огромна вечер за Лийдс. Те показаха организация, енергия и ясно изграден стил. Не виждам Тотнъм да достига подобно ниво в момента“, каза Невил.

Той подчерта още, че отборът на Даниел Фарке изглежда по-цялостен и балансиран, което му дава предимство в решителната фаза от сезона.

Въпреки позитивните оценки, мениджърът на Лийдс запази умерен тон след срещата, като отбеляза, че целта все още не е постигната.

"Победата ни дава увереност, но трябва да останем концентрирани. Нуждаем се от още точки“, заяви Фарке.

С оглед на предстоящите директни сблъсъци с конкуренти, успехът на "Олд Трафорд“ може да се окаже повратен момент в битката за оцеляване, а анализаторите са категорични – подобно представяне изпраща ясно послание към останалите отбори в дъното на класирането.

Груев и Лийдс превзеха крепостта на Манчестър Юнайтед
Българинът влезе от резервната скамейка и помогна на йоркширци да...
