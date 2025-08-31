БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
Чете се за: 01:50 мин.
И през септември ще има дни с температури до 36 градуса
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Урсула фон дер Лайен е на посещение в България - очаквайте извънредна емисия "По света и у нас"

Джейми Варди ще играе в Серия А

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Запази

38-годишният таран подписва с новак в елита.

Джейми Варди
Снимка: БТА
Слушай новината

Бившият английски национал Джейми Варди е постигнал договорка с новака в Серия А Кремонезе, съобщи „Скай спортс“.

Сериозен интерес към футболиста имаше и от страна на Фейенорд, където лично старши треньорът Робин ван Перси настояваше за трансфера.

В крайна сметка всичко опряло до това дали Варди иска да играе в Шампионската лига с Фейенорд или да помогне на новака Кремонезе да остане в елита на Италия. Той избрал второто.

38-годишният футболист се е съгласил на едногодишен договор с опция за допълнителен сезон, ако Кремонезе запази статута си в Серия А. Очаква се Варди да лети до Милано за медицински прегледи утре, а след преминаването им сделката да бъде финализирана.

#ФК Кремонезе #Джейми Варди

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
1
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Пожар в София: Горят сухи треви между Казичене и кв. "Димитър Миленков"
2
Пожар в София: Горят сухи треви между Казичене и кв. "Димитър...
Силен вятър разраства пожара в Национален парк "Рила"
3
Силен вятър разраства пожара в Национален парк "Рила"
Костадин Костадинов: Ще гласуваме срещу правителството, но няма да се подпишем заедно с ПП-ДБ
4
Костадин Костадинов: Ще гласуваме срещу правителството, но няма да...
Повишение на гробищни такси: Двойно скачат сумите за гробни мяста в София
5
Повишение на гробищни такси: Двойно скачат сумите за гробни мяста в...
Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас
6
Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
4
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
6
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...

Още от: Европейски футбол

Волфсбург изпусна победата срещу Майнц след дузпа в края
Волфсбург изпусна победата срещу Майнц след дузпа в края
Голямото дерби на Шотландия завърши без попадения Голямото дерби на Шотландия завърши без попадения
Чете се за: 00:57 мин.
Брайтън нанесе нова загуба на Ман Сити Брайтън нанесе нова загуба на Ман Сити
Чете се за: 01:22 мин.
Джаксън не иска да се връща в Челси, остава в Мюнхен Джаксън не иска да се връща в Челси, остава в Мюнхен
Чете се за: 01:42 мин.
Христо Стоичков за мача България - Испания: Ако футболистите ни си повярват, аз мисля, че една изненада може да стане Христо Стоичков за мача България - Испания: Ако футболистите ни си повярват, аз мисля, че една изненада може да стане
Чете се за: 06:50 мин.
Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Премиерът Росен Желязков посрещна председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен
Премиерът Росен Желязков посрещна председателя на Европейската...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Мъж почина заради бюрокрация на границата с България, твърдят турски медии Мъж почина заради бюрокрация на границата с България, твърдят турски медии
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Военнослужещи трети ден участват в гасенето на пожара в НП...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Поредна катастрофа с камион на пътя, на който загина Сияна
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Доналд Туск: Без изискани игри с Путин - да бъдем решителни и...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ