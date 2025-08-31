Джейми Варди ще играе в Серия А

Бившият английски национал Джейми Варди е постигнал договорка с новака в Серия А Кремонезе, съобщи „Скай спортс“.

Сериозен интерес към футболиста имаше и от страна на Фейенорд, където лично старши треньорът Робин ван Перси настояваше за трансфера.

В крайна сметка всичко опряло до това дали Варди иска да играе в Шампионската лига с Фейенорд или да помогне на новака Кремонезе да остане в елита на Италия. Той избрал второто.

38-годишният футболист се е съгласил на едногодишен договор с опция за допълнителен сезон, ако Кремонезе запази статута си в Серия А. Очаква се Варди да лети до Милано за медицински прегледи утре, а след преминаването им сделката да бъде финализирана.