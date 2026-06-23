БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Григор Димитров започна с убедителна победа в Майорка
Чете се за: 02:00 мин.
Премиерът Радев: България е достигнала прага на...
Чете се за: 02:15 мин.
Демерджиев за аферата "Баба Алино": Показанията...
Чете се за: 05:22 мин.
Правителството, синдикатите и бизнесът не се разбраха за...
Чете се за: 04:00 мин.
СПЕЦИАЛНО: Схема за фалшиви гръцки шофьорски книжки...
Чете се за: 04:35 мин.
Прокуратурата във Варна разследва шест досъдебни...
Чете се за: 02:55 мин.
При здравословен проблем по време на почивка: Колко...
Чете се за: 05:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Дженаро Гатузо пое Лацио с договор за два сезона

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Бившият селекционер на Италия официално застана начело на римския клуб преди старта на сезон 2026/27 в Серия А

Дженаро Гатузо пое Лацио с договор за два сезона
Снимка: БГНЕС

Лацио официално обяви назначението на Дженаро Гатузо за старши треньор на отбора. Бившият селекционер на националния тим на Италия подписа договор за два сезона и ще води „орлите“ през кампания 2026/27.

Новината беше потвърдена от римския клуб чрез официално съобщение.

"Лацио възлага поста старши треньор на първия отбор на Дженаро Гатузо. Клубът приветства новия наставник с увереността, че неговите опит, професионализъм и решителност ще допринесат за постигането на спортните цели на отбора“, написаха от ръководството.

За Гатузо това е ново предизвикателство в треньорската му кариера, след като в последните години води различни клубни и национални отбори, а за кратко бе и начело на италианския национален тим.

С назначението на 48-годишния специалист Лацио се превръща в един от последните клубове от Серия А, които финализираха избора си за треньор преди началото на новия сезон. Очаква се в следващите дни да бъдат официализирани и оставащите свободни треньорски позиции в италианския елит.

Ръководството на римляните ще разчита на добре познатия борбен характер на Гатузо, за да върне отбора сред водещите сили в италианския футбол и да постигне по-добри резултати през новата кампания.

#ФК Лацио #Дженаро Гатузо

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

36-годишен мъж е убит в центъра на София, трима души са задържани
1
36-годишен мъж е убит в центъра на София, трима души са задържани
Олег Невзоров за аферата "Баба Алино": Не се чувствам виновен (ВИДЕО)
2
Олег Невзоров за аферата "Баба Алино": Не се чувствам...
Осигуровките на държавните служители ще бъдат обсъдени на заседание на Тристранния съвет
3
Осигуровките на държавните служители ще бъдат обсъдени на заседание...
Казусът „Баба Алино“: Невзоров в България, разпитан и с твърдения за невинност (ОБЗОР)
4
Казусът „Баба Алино“: Невзоров в България, разпитан и с...
Продължава издаването на заповеди за събаряне на постройки в местността Баба Алино
5
Продължава издаването на заповеди за събаряне на постройки в...
Над 40 сигнала за мазут по Южното Черноморие, появиха се нови петна край Синеморец
6
Над 40 сигнала за мазут по Южното Черноморие, появиха се нови петна...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
2
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
4
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по български език и литература за седмокласниците
5
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по български език и литература...
Тиктокърът Стоян Колев е задържан за 72 часа, повдигнаха му две обвинения
6
Тиктокърът Стоян Колев е задържан за 72 часа, повдигнаха му две...

Още от: Европейски футбол

26 клуба ще участват в новата германска Лига до 21 години
26 клуба ще участват в новата германска Лига до 21 години
Ману Коне впечатли Франция и засили конкуренцията за мястото на Чуамени Ману Коне впечатли Франция и засили конкуренцията за мястото на Чуамени
Чете се за: 02:35 мин.
Лудогорец не отстъпва за Петър Станич, Олимпиакос трябва да плати 10 милиона евро Лудогорец не отстъпва за Петър Станич, Олимпиакос трябва да плати 10 милиона евро
Чете се за: 02:27 мин.
Реал Мадрид насочва усилията си към Енцо Фернандес Реал Мадрид насочва усилията си към Енцо Фернандес
Чете се за: 02:35 мин.
Смъртен случай и осем пострадали фенове след мача на Йордания на Мондиал 2026 Смъртен случай и осем пострадали фенове след мача на Йордания на Мондиал 2026
Чете се за: 01:22 мин.
Шакира засипа Лионел Меси с похвали след историческата му вечер на Мондиал 2026 Шакира засипа Лионел Меси с похвали след историческата му вечер на Мондиал 2026
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Премиерът Радев: България е достигнала прага на възможностите си да предоставя военна или финансова подкрепа за Украйна
Премиерът Радев: България е достигнала прага на възможностите си да...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Демерджиев за аферата "Баба Алино": Показанията на Невзоров до голяма степен изясняват какво се е случило и кой си е "затварял очите" Демерджиев за аферата "Баба Алино": Показанията на Невзоров до голяма степен изясняват какво се е случило и кой си е "затварял очите"
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Иван Шишков за пътната инфраструктура: На картата на България липсват много пътни трасета Иван Шишков за пътната инфраструктура: На картата на България липсват много пътни трасета
Чете се за: 07:37 мин.
Политика
СПЕЦИАЛНО: Схема за фалшиви гръцки шофьорски книжки работи от години в Кюстендилско СПЕЦИАЛНО: Схема за фалшиви гръцки шофьорски книжки работи от години в Кюстендилско
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Визите за българските граждани в САЩ остават
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Шофьорът, ударил се в автобус на "Челопешко шосе", остава...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
КЗК отмени обществената поръчка за проектиране на детската болница...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Има жертви на рекордно високите температури във Франция
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ