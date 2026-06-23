Дженаро Гатузо пое Лацио с договор за два сезона

Лацио официално обяви назначението на Дженаро Гатузо за старши треньор на отбора. Бившият селекционер на националния тим на Италия подписа договор за два сезона и ще води „орлите“ през кампания 2026/27.

Новината беше потвърдена от римския клуб чрез официално съобщение.

"Лацио възлага поста старши треньор на първия отбор на Дженаро Гатузо. Клубът приветства новия наставник с увереността, че неговите опит, професионализъм и решителност ще допринесат за постигането на спортните цели на отбора“, написаха от ръководството.

За Гатузо това е ново предизвикателство в треньорската му кариера, след като в последните години води различни клубни и национални отбори, а за кратко бе и начело на италианския национален тим.

С назначението на 48-годишния специалист Лацио се превръща в един от последните клубове от Серия А, които финализираха избора си за треньор преди началото на новия сезон. Очаква се в следващите дни да бъдат официализирани и оставащите свободни треньорски позиции в италианския елит.

Ръководството на римляните ще разчита на добре познатия борбен характер на Гатузо, за да върне отбора сред водещите сили в италианския футбол и да постигне по-добри резултати през новата кампания.