Джесика Пегула е полуфиналистка на тенис турнира в Пекин

Джесика Пегула се класира за полуфиналите на тенис турнира на твърди кортове в Пекин (Китай) от сериите WTА 1000 с награден фонд 8 963 700 долара.

В американски двубой поставената под номер 5 в схемата победи 16-та Ема Наваро (САЩ) с 6:7(2), 6:2, 6:1 за 2:07 часа.

Пегула поведе с 5:3 в първия сет, след което пропусна шест сетбола, а в тайбрека отстъпи с 2:7 и Наваро поведе в резултата. Във втората и в третата част Пегула доминираше изцяло даде общо три гейма на сънародничката си и спечели мача.

В спор за място на финала тя ще играе с чехкинята Линда Носкова, която отстрани Сонай Картал (Великобритания) с 6:3, 6:4 за 70 минути.

Носкова достигна до първия си полуфинал от WTA 1000. 20-годишната състезателка стана най-младата чехкиня, достигнала до тази фаза, откакто форматът беше въведен през 2009 година.

След като двете състезателки си размениха ранни пробиви в първия сет, Носкова пое контрола и спечели с 6:3. Картал поведе с брейк във втория сет, но не успя да задържи преднината. Носкова спечели подаването й, за да изравни и отново в десетия гейм, за да стигне до крайния успех.

В другия полуфинал се изправят втората и третата в схемата. Това са американките Коко Гоф и Аманда Анисимова.