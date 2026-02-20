БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край...
Чете се за: 01:05 мин.
Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на...
Чете се за: 01:55 мин.
Президентът Илияна Йотова подписа указа за...
Чете се за: 01:20 мин.
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите...
Чете се за: 01:32 мин.
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с...
Чете се за: 03:37 мин.
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде...
Чете се за: 06:20 мин.

Джесика Пегула и Елина Свитолина ще спорят за трофея в Дубай

Двете минаха през трисетови битки на полуфиналите.

Елина Свитолина
Джесика Пегула и Елина Свитолина ще спорят за титлата на турнира от категория WTA 1000 в Дубай, след като преодоляха драматични полуфинали.

Пегула трябваше да прави впечатляващ обрат срещу сънародничката си Аманда Анисимова, за да стигне до успеха с 1:6, 6:4, 6:3. Поставената под №4 американка се оказа в изключително трудна ситуация, след като загуби първия сет и изоставаше с 1:3 във втория. Дори при 3:4 тя бе с пробив пасив, но намери ритъма си в решителния момент и спечели три поредни гейма, за да изравни резултата в мача.

Именно тази серия се оказа преломна. В третия сет 31-годишната тенисистка поведе с 4:1 и този път не допусна колебание, затваряйки двубоя уверено. Това бе пети успех за Пегула от пет срещи срещу Анисимова, а финалът в Дубай ще бъде 21-ият в кариерата ѝ.

В битката за трофея тя ще срещне двукратната шампионка от 2017 и 2018 година Свитолина, която елиминира Коко Гоф след маратон от 3 часа и 6 минути – 6:4, 6:7(13), 6:4. Украинката можеше да приключи далеч по-рано, но пропусна четири мачбола в изключително оспорвания тайбрек на втория сет, който отстъпи с 13:15 точки.

В решаващата трета част Гоф стартира с пробив, но Свитолина реагира мигновено и възстанови равенството за 1:1. Това вдъхна допълнителна увереност в играта ѝ, а нов пробив в последния гейм ѝ гарантира място на финала.

Двете финалистки имат осем двубоя помежду си. Пегула води с 5:3 победи, но Свитолина спечели две от последните им три срещи, което обещава интригуващ сблъсък за титлата в Дубай.

