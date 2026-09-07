Джесика Пегула и Ема Наваро с място в четвъртия кръг на US Open

Американките Джесика Пегула и Ема Наваро ще излязат една срещу друга на четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ по тенис при жените.

Третата поставена Пегула преодоля румънката Сорана Кърстя с 6:3, 6:4 за час и 26 минути игра.

Подгласничката от 2024 година запази шансове за първа титла от Големия шлем, повеждайки с 3:0 и 5:2, за да спечели първия сет с 6:3. Във втората част американката имаше аванс от 4:1 преди Кърстя да намали до 4:5, но Джесика Пегула завърши мача с нов пробив на своя сметка за победното 6:4.

„Изпитвам голямо уважение към нея. Тя е страхотна състезателка“, заяви Пегула по адрес на румънката, цитирана от агенция Reuters и добави: „Всъщност не бяхме играли от известно време до последните няколко седмици. Бяха два наистина трудни мача и определено беше много напрегнато.“

26-ата в схемата Наваро се наложи над 21-ата поставена Анна Калинская (Русия) с 6:4, 6:2 в двубой, продължил час и 21 минути.

Пробив в десетия гейм донесе успех на американската тенисистка в първата част, докато във втория сет тя натрупа аванс от 5:1 и уверено приключи срещата с общо трети пробив за 6:2.

„Чувствам се добре отново на „Артър Аш“. Минаха няколко години и много ми липсваше. Обичам да играя тук“, каза 25-годишната Ема Наваро, която достигна до първия си четвъртфинал на турнир от Големия шлем след Откритото първенство на Австралия през 2025-а, тъй като отсъства от тура по-рано тази година поради здравословни причини.