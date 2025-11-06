Джокович с юбилейна победа и място на полуфиналите в Атина

Новак Джокович постигна 200-ата си победа в зала, след като победи Нуно Боржеш със 7:6(1), 6:4 и се класира за полуфиналите на Hellenic Championship в Атина.

Сърбинът пропусна няколко възможности за пробив в първия сет, но доминира в тайбрека, а във втория показа обичайния си контрол, за да приключи мача след час и 44 минути.

38-годишният Джокович, който по-рано тази година спечели титлата в Женева, се бори за 101-вия трофей в кариерата си. На полуфинала той ще срещне Маркос Гирон или Яник Ханфман, преди да се насочи към финалите на ATP в Торино.

„Беше много физически мач. Нуну игра на изключително високо ниво и ме изненада приятно. Повечето геймове бяха равностойни, а победителят се реши от няколко точки. Заслужава аплодисменти за представянето си,“ коментира Джокович след срещата. „Изиграх отличен тайбрек в първия сет, а и двамата нямахме много шансове за пробив. Това бе единственият гейм, в който успях да го пробия“, добави още бившият №1 в света.

В другия полуфинал ще се срещнат Лоренцо Музети и Себастиан Корда.