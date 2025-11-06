Музети е на две победи от дебют на Финалите на ATP

Лоренцо Музети продължава борбата си за място на Финалите на ATP в Торино, след като се класира за полуфиналите на Hellenic Championship в Атина. Италианецът се справи убедително с французина Александър Мюлер – 6:2, 6:4 – и направи още една крачка към мечтания дебют на родна земя.

Ситуацията не може да бъде по-напрегната – за да си осигури последното свободно място на турнира на осемте най-добри в света, Музети трябва да спечели титлата от надпреварата от категория ATP 250. В момента Феликс Оже-Алиасим заема осмата позиция в класацията за Торино, но при триумф в Атина именно италианецът ще го изпревари.

Който и от двамата да се класира, ще попадне в група „Бьорн Борг“ заедно с Яник Синер, Александър Зверев и Бен Шелтън, според официалния жребий, изтеглен в четвъртък.

Въпреки напрежението и вниманието, насочено към битката за място в Торино, Музети запази концентрация в Атина и демонстрира отлична форма. 23-годишният тенисист диктуваше темпото, принуждавайки съперника си да покрива корта от край до край, и приключи двубоя за 82 минути, реализирайки победата още при първата си възможност на свой сервис. Това е седми полуфинал за сезона за италианеца, който в следващия кръг ще срещне Себастиан Корда.

Американецът се класира за третия си полуфинал през 2025 г., след като се наложи над Миомир Кецманович с 6:3, 6:2. Корда вече има предимство 3:1 в преките двубои с Кецманович, като и този път впечатли със силен сервис – 13 аса и 30 спечелени от 33 точки на първи начален удар.

25-годишният тенисист, който вече се изкачи на 48-о място в ранглистата на живо, гони първа титла за сезона и е сигурен, че ще завърши годината в Топ 50.