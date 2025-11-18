БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Румен Спецов освободи председателя на УС на...
Чете се за: 00:45 мин.

Джокович ще инвестира 20 милиона евро за създаване на тенис клуб в Гърция

Чете се за: 00:42 мин.
Спорт
Проектът ще включва повече от 20 тенис корта, игрища за падел и пикълбол, както и мултифункционален спортен комплекс.

Новак Джокович
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

24-кратният шампион от Големия шлем и бивш №1 в света Новак Джокович инвестира приблизително 20 милиона евро в създаването на тенис клуб в гръцкия град Елиникон, южно от Атина, съобщиха гръцките медии, цитирани от Punto de Break.

Проектът, струващ над 20 милиона евро, ще включва повече от 20 тенис корта, игрища за падел и пикълбол, както и мултифункционален спортен комплекс.

По-рано беше съобщено, че Джокович е получил гръцка златна виза. Той, съпругата и децата му се преместиха в Гърция през лятото на 2025 г.

