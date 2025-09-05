Джон Стоунс отпадна от състава на Англия заради контузия

Защитникът Джон Стоунс отпада от състава на Англия за предстоящите световни квалификации срещу Андора и Сърбия. Това съобщи националният селекционер Томас Тухел.

31-годишният бранител на Манчестър Сити има мускулен проблем и се притеснява, че това доведе до по-сериозна травма.

"Той напусна лагера тази сутрин. Не искаме да рискуваме здравето му. Всички останали играчи са налични", каза Тухел.

Германският специалист добави, че в утрешния мач с Андора в Бирмингам ще заложи на силен състав, а на върха на атаката ще бъде капитанът Хари Кейн.