ИЗВЕСТИЯ

Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще...
Чете се за: 02:20 мин.
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията...
Чете се за: 01:02 мин.
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на...
Чете се за: 01:37 мин.

Джон Стоунс отпадна от състава на Англия заради контузия

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
Защитникът страда от мускулен проблем.

Джон Стоунс, Манчестър Сити
Снимка: БТА
Защитникът Джон Стоунс отпада от състава на Англия за предстоящите световни квалификации срещу Андора и Сърбия. Това съобщи националният селекционер Томас Тухел.

31-годишният бранител на Манчестър Сити има мускулен проблем и се притеснява, че това доведе до по-сериозна травма.

"Той напусна лагера тази сутрин. Не искаме да рискуваме здравето му. Всички останали играчи са налични", каза Тухел.

Германският специалист добави, че в утрешния мач с Андора в Бирмингам ще заложи на силен състав, а на върха на атаката ще бъде капитанът Хари Кейн.

#национален отбор по футбол на Англия #Джон Стоунс

Product image
