Джони Еванс сложи край на своята кариера

Джони Еванс сложи край на своята активна спортна кариера. Футболистът на Манчестър Юнайтед стори това на 37 години. Северно-ирландецът ще има нова роля при англичаните, като тя е свързана с подпомагането за развитието на младите играчи в клуба. Той бе назначен за ръководител на отдела за наеми и развитие. Неговата роля ще включва тясно сътрудничество с директора по футбола Джейсън Уилкокс и директора на академията, за да улесни развитието на таланти в първия отбор.

Jonny Evans has been appointed as our Head of Loans and Pathways, confirming the end of his illustrious playing career