Английският футболен национал Джуд Белингам придоби миноритарен дял от отбора по крикет Бирмингам Феникс, съобщава агенция Ройтерс.

22-годишният полузащитник закупи 1,2% от акциите в клуба от британската лига по крикет The Hundred (бел. ред. „Стоте“) и ще се фокусира предимно върху социални проекти и ангажиране на общността.

„Чувствам сякаш дължа нещо на града. Когато израствах бях късметлия да имам опцията да играя крикет и футбол, а някои деца нямат тази възможност. Важно е ако мога да помогна с такива неща, да го направя, за да покажа на децата, че е възможно“, заяви Джуд Белингам.

Клубът по крикет Уорикшър Каунти ще запази ролята си като мажоритарен акционер с 50,4%, докато американската компания „Найтхед Кепитъл Мениджмънт“, която е собственик и на местния футболен отбор Бирмингам Сити, държи 48,4%.

Англичанинът е юноша на Бирмингам, където игра между 2010-а и 2020-а, прекарвайки един сезон като част от мъжкия отбор преди да премине в германския Борусия Дортмунд.