И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка

Мбапе и Жуниор върнаха Реал Мадрид на победния път

Победата на стадион „Сантяго Бернабеу" остави "белите" на шест точки зад тима на Барселона, който е домакин на шестия в класирането Селта Виго по-късно днес.

Мбапе и Жуниор върнаха Реал Мадрид на победния път
Килиан Мбапе и Винисиус Жуниор отбелязаха по един гол, за да сложат край на серията от четири мача без победа на тима на Реал Мадрид, който надделя над Алавес с 2:1 и се доближи до лидера в испанското първенство Барселона.

Победата на стадион „Сантяго Бернабеу“ остави "белите" на шест точки зад "каталунците", които са домакини на шестия в класирането Селта Виго по-късно днес.

Това беше първи мач за Реал, откакто беше елиминиран от Байерн Мюнхен на четвъртфиналите на Шампионската лига. Тимът загуби с 1:2 у дома и с 3:4 в Германия във втория двубой. Последните две срещи на отбора в испанското първенство бяха равенство 1:1 у дома срещу Жирона и загуба с 1:2 от Майорка.

Срещата в Мадрид започна слабо за Реал и публиката на „Бернабеу“ изглеждаше притеснена, тъй като Алавес имаше няколко голови положения в началните минути. Част от феновете дори осрвиркваха "белите" след последния съдийски сигнал, след като Алавес върна един гол в края на двубоя.

Мбапе откри резултата в 30-ата минута с удар, който се отклони от защитник на Алавес и заблуди вратаря Антонио Сивера. Мбапе, водещият реализатор на Ла Лига с 24 гола, не се беше разписвал в първенството от февруари.

Винисиус увеличи преднината на Реал с далечен удар в 50-ата минута. Бразилският нападател не беше отбелязвал в последните си шест мача за клуба и за страната си. Той беше сред играчите, освиркани от някои от феновете преди и по време на двубоя. След като вкара гол, той вдигна ръце в жест, очевидно извиняващ се на привържениците, а от трибуните се чуха аплодисменти за него.

Едуардо Камавинга, който записа 150-ата си победа с Реал, също беше мишена на феновете на тима преди и по време на мача.

Алавес, който се намира на една точка над зоната на изпадащите, стигна до гол чрез Тони Мартинес в добавеното време на второто полувреме. Тимът е спечелил само един от последните си девет срещи от първенството. Единственият триумф дойде срещу Селта Виго през март.

Защитникът на Реал и на националния тим на Бразилия Едер Милитао трябваше да бъде заменен точно преди почивката заради контузия, която според представители на клуба не изглежда сериозна.

В друга среща петият в класирането Бетис спечели с 3:2 срещу Жирона, като Родриго Рикелме отбеляза победния гол в 80-ата минута.

