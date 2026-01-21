Кабинетът одобри проект за придобиване на брегови противокорабен ракетен комплекс от САЩ

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Това съобщи министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов след заседанието на Министерския съвет

кабинетът одобри проект придобиване брегови противокорабен ракетен комплекс сащ
Снимка: БТА
Слушай новината

Правителството одобри проект за придобиване на брегови противокорабен ракетен комплекс от САЩ и споразумение с Италия за съвместно изграждане на съоръжения за разполагане на многонационалната бойна група на НАТО. Това съобщи министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов след заседанието на Министерския съвет.

Министърът уточни, че проектът за инвестиционен разход включва два договора – един за доставка на системата на стойност 205 млн. долара и втори за доставка на система за командване и управление на стойност малко над 3 млн. долара. След днешното решение проектът ще бъде внесен за одобрение в Народното събрание, след което Министерството на отбраната ще подпише договорите, уточни Запрянов.

Договорите ще бъдат сключени по схемата „правителство с правителство“, като основните плащания са предвидени за периода 2029–2030 г., а срокът за изпълнение е до 2030 г, добави министърът на отбраната в оставка.

С решението започва още един проект за модернизация на Българската армия, който е извън проекта ESAFE и ще се реализира с национално финансиране. Той е част от инвестиционната програма за превъоръжаване на въоръжените сили и Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2032 (Програма 2032). Запрянов припомни, че миналата седмицабе дадено начало на проекта за придобиване на противоминни кораби от Белгия и Нидерландия.

Министерският съвет одобри и споразумение между правителствата на България и Италия, подписано преди Коледа с италианския министър на отбраната Гуидо Крозето. С него двете държави се ангажират със съвместното изграждане на съоръжение за разполагане на многонационалната бойна група на НАТО, която към момента е дислоцирана в района на учебен полигон „Ново село“, уточни Запрянов.

Съоръжението ще бъде изградено в района на Кабиле на два етапа – първо за временно, а впоследствие и за постоянно разполагане на бойната група. Изграждането на временната инфраструктура ще започне съвместно с италианската страна.

Споразумението урежда възможността италианските въоръжени сили и Министерството на отбраната на Италия да извършват инвестиции на територията на България при спазване на българското законодателство и след ратификация от Народното събрание. По думите на Запрянов то е по подобие на споразуменията между България и САЩ за съвместни съоръжения като „Ново село“ и авиобаза „Граф Игнатиево“.

Министърът подчерта, че този модел позволява с по-ограничени финансови средства да се постигнат по-добри резултати чрез оптимално разпределение на отговорностите между страната домакин и рамковата държава на бойната група на НАТО.

