Къде се намира феноменът Килиан Мбапе в класациите по голове, асистенции и мачове за националния отбор на Франция

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Спорт
Защо рекордът на Жиру за най-много отбелязани голове с екипа на Франция изглежда застрашен повече отвсякога.

След като се изкачи с още едно стъпало в класацията на голмайсторите на Франция след мача с Исландия, Килиан Мбапе е на път да се превърне не само в реализатор номер 1 на „петлите“, а изглежа готов и да счупи още няколко рекорда.

За Килиан Мбапе предстоящите мачове с екипа на Франция ще бъдат възможност да подобри и без това впечатляващата си статистика.

На 9 септември той стана вторият най-резултатен реализатор в историята на „сините“, като изпревари Тиери Анри благодарение на гола си в световната квалификация с Исландия (2:1). Нападателят на Реал Мадрид много бързо може да се превърне в голмайстор в историята на френския национален отбор. Но напредъкът му е впечатляващ и в другите големи класации.

Голове

Мбапе, който скоро ще навърши 27 (20 декември), има сериозен аванс пред лидера в класацията за най-много голове Оливие Жиру (57). Малко преди да стане на 27, нападателят, който наскоро прекрати кариерата си с националния тим, е отбелязал само три гола за „сините“, а Мбапе вече притежава 52 срещу името си.

Имайки предвид, че на селекцията на Дидие Дешан предстоят четири срещи до края на годината, рекордът на Жиру изглежда застрашен повече от всякога.

Асистенции

По отношение на този показател, Мбапе е направил 33 асистенции и вече води в класацията пред Антоан Гризман, който е втори с 30. Когато е бил на 25, Гризман е имал на сметката си едва 12 асистенции.

Мачове

Парижанинът все още има дълъг път, за да детронира Юго Лорис като играч с най-много мачове с представителния тим на страната си. Килиан Мбапе едва сега влезе в топ 15, като изпревари Пол Погба (91 мача). С тези темпове бившият играч на ПСЖ има шансове да задмине стража на „петлите“ и по този показател, но все още е далеч от неговите 145 срещи. Все пак на 27-годишна възраст Лорис има 54 изиграни двубои за Франция, което е с 38 по-малко от тези, в които е участвал Мбапе до момента (92).

Капитанската лента

Ако има един рекорд за френския национален отбор, който изглежда трудно достижим за Килиан Мбапе, това е рекордът за най-много срещи като капитан. Той е носил лентата само 23 пъти откакто е в националния тим, докато рекорьорът Лорис е бил капитан на Франция цели 121 пъти.

Свързани статии:

Килиан Мбапе изпревари Тиери Анри в класацията на голмайсторите за френския национален отбор
Килиан Мбапе изпревари Тиери Анри в класацията на голмайсторите за френския национален отбор
Чете се за: 01:15 мин.
Килиан Мбапе стана рекордьор по асистенции за Франция
Килиан Мбапе стана рекордьор по асистенции за Франция
Чете се за: 01:35 мин.
#Килиан Мбапе

