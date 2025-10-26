Кайрат Алмати с пета шампионска титла на Казахстан

Кайрат Алмати спечели шампионската титла на Казахстан за пети път в историята, след като в последния 26-и кръг на първенството завърши 1:1 с Астана на свой терен. Тимът на Астана, където вече девета година треньор е българинът Саид Ибраимов, остава на 2-о място в класирането с 57 точки или две по-малко от новите първенци.

Без съмнение отборът на Астана беше по-активен и по-търсещ победата в по-голямата част от мача, а и късметът им обърна гръб в последната секунда, когато Томасов от пет метра не успя да изпрати топката в мрежата.

Астана имаше надмощие през първото полувреме и създаде по-чистите положения, макар до 30-ата минута Кайрат да владееше топката. В 15-ата минута хърватският капитан на Астана Марин Томасов откри резултата с майсторски диагонален удар от границата на наказателното поле. Две минути преди края на първото полувреме Усман Уатара пропусна да вкара за 0:2, засичайки топката с глава след центриране от ъглов удар.

Началото на второто полувреме отново беше за гостите от Астана. Вратарят на Кайрат ​Темирлан Анарбеков в 48-ата минута спаси опасен шут на Иван Башич от фаул. Но бъркотия в наказателното поле и лошо изчистена топката от защитата позволи на Дастан Сатпаев от 6-7 метра да прати топката във вратата и така стана 1:1.

След 65-ата минута събитията бяха основно пред вратата на Кайрат, като Астана изпусна поне четири чудесни възможности за гол, в това число и в добавеното време. В крайна сметка Кайрат устиска скъпоценната точка и отново е шампион след 1992, 2004, 2020 и 2024 година.

Саид Ибраимов е рекордьор от българските специалисти в казахстанското първенство, където е печелил шампионската титла седем пъти като помощник-треньор. Шест пъти това е станало с екипа на Астана, а веднъж и с Тобол, където беше съ-треньор с Александър Москаленко. Воденият от Николай Костов отбор на Актобе пък завърши в последната среща 2:2 на свой терен с Ордабасъ и приключва първенството на 5-о място с 43 точки.

Атирау, където играе Цветелин Чунчуков, пък загуби последната си среща за сезона с 2:3 от Йелимай като гост и изпада във второто ниво, тъй като остана с 19 точки или с 2 по-малко от Жетису. Българският нападател не се появи на терена и изгледа мача от пейката, като приключва сезона с 23 мача, 1 гол и 2 асистенции.