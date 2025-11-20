Как Ашраф Хакими превърна Пари Сен Жермен в рекордьор по индивидуални отличия спечелени от играчи на клуба в една година

Наградата „Африкански играч на годината“ на Ашраф Хакими, спечелена в сряда вечерта в Рабат, направи Пари Сен Жермен първият клуб в историята, с най-много индивидуални трофеи спечелени от негови играчи в една година.

Това са отличията „Златната топка“ на France Football, футболист номер 1 на Азия и най-добър футболист на Африка.

Хакими е първият играч от френската лига, обявен за Африкански футболист на годината след Ел Хаджи Диуф от Сенегал, играещ за Ланс през 2001 г. Той стана и първият мароканец с наградата от 1998-а насам, когато бе отличен халфът Мустафа Хаджи. Последният бранител печелил приза бе защитникът Буанга Чимен от Заир (Днес Демократична република Конго - б.пр.) през 1973-а.

Мароканският бранител направи ПСЖ първият клуб в историята, чийто играчи са спечелили най-големите индивидуални награди на три континента.

Усман Дембеле даде старт, като стана носител на „Златната топка“ на France Football, превръщайки се в шестия фрацузин печелил най-големия приз в света.

Изключителното представяне на ПСЖ както във френската лига, така и на международната сцена, бързо доведе до нови отличия. Южнокореецът Канг-ин Лий стана първият играч на ПСЖ, обявен за Азиатски играч на годината.

След приза на Хакими, селекцията на Луис Енрике стана едва третият отбор в историята, който има в състава си едновременно носител на „Златната топка“ (Усман Дембеле) и африкански футболист на годината (Ашраф Хакими) през една и съща година.

Преди това само Милан, с Джордж Уеа, който спечели и двата трофея през 1995 г., както и Барселона през 2005 г. с Роналдиньо (Златната топка) и Самюел Ето'о (Африкански футболист на годината), са постигали този резултат.

Когато Ашраф Хакими получи отличието за най-добър футболист на Африка снощи в Рабат, едва ли е знаел, че благодарение на него, Пари Сен Жермен ще стане и първият клуб в историята, чиито играчи притежават три от най-големите индивидуални награди.

Освен това още един приз ще отиде във футболист на парижани тази година. На 16 декември ще бъде връчен този за Най-добър млад играч под 21 години, играещ в Европа. Негов притежател е възпитаникът на шампиона на Франция Дезире Дуе.