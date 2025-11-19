Как продължава основният ремонт на "Дунав мост" край Русе

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Монтира се отводнителният колектор и се обновява тротоарният блок, съобщават от АПИ

Монтира се отводнителният колектор и се работи по тротоарния блок в затворения за основен ремонт участък на "Дунав мост" при Русе. В отсечка с дължина 320 м, в посока Румъния, завърши поставянето на тръбите за комуникационни кабели и на всички основи за стълбове за осветление, които са общо 8 броя.

През следващата седмица ще продължи производството на нови стоманобетонни пътни панели, монтажа на отводнителни колектор и ремонта на гребеновидните фуги. Предстои да започне полагане на хидроизолация по пътната плоча и асфалтовата настилка.

Строителните дейности на "Дунав мост" се извършват ежедневно през светлата част от денонощието и в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.

