Как се обучават кучета спасители към ПСС? (СНИМКИ)

Групата за спасяване с кучета към Планинската спасителна служба при Българския Червен кръст провежда обучение на кучета и на техните водачи на специализирания полигон край Разлог. Обучението проверява нивото на готовност на четириногите спасители, провежда се индивидуална работа и се сертифицират кучетата, готови да влязат в оперативна дейност.

Полигонът край Разлог е изграден специално да симулира работа при земетресение, обясни ръководителят на групата и планински спасител към отряда в Банско Атанас Уков. Изградени са обезопасени шахти, в които влиза човек, за да може миризмата да излиза по начин, по който се случва при земетресение, а кучетата да тренират откриването на затрупани хора.

За всяко едно куче се провежда строго индивидуално обучение, разказа планинският спасител от отряда в Разлог Любчо Джолев. Той посочи, че по-младите кучета се въвеждат в работния режим с по-лесни упражнения, тъй като за животните това е игра, а целта е да бъдат мотивирани за следващите етапи от обучението. Колкото по-възрастно и по-опитно е едно куче, толкова повече водачите се опитват да направят тренировките по-сложни, за да бъдат максимално близки до реална обстановка.

Обучението на кучетата спасители започва от бебешка възраст, а качествата се проследяват още преди раждането с родословието му и работните качества на неговите родители, разказа ръководителят на Групата за спасяване с кучета Атанас Уков. Според водачите на кучета спасители основното при обучението е любовта към животните, следвана от всекидневна отдадена работа.

