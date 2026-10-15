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Как връх Монблан се оказва с близо 2 м по-висок, отколкото през 2023 г.

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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връх монблан оказва близо висок отколкото 2023
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Монблан – най-високият връх в Алпите и цяла Западна Европа, измерен през септември тази година, е висок 4807,47 метра, или с 1,88 метра повече, отколкото при предишното измерване, направено през 2023 г., съобщиха френски експерти, цитирани от АФП.

„Върхът постоянно се променя“, каза на пресконференция Жан де Гаре, председател на камарата на експертите по геодезия в От-Савоа (Горна Савоя, Югоизточна Франция).

„Само по себе си нито едно измерване не е показателно с оглед на глобалното затопляне, но процесът служи за събиране на данни, които ще бъдат анализирани във времето“, допълни експертът.

Засега върхът на Монблан все още е „студен“ и не е прекалено променен от климата, отбеляза Люк Моро, глациолог, поканен на пресконференцията. Той изрази задоволство, че разполага с поредица от измервания, за да продължи да наблюдава развитието на покрития със сняг връх в бъдеще.

Експертите по геодезия измерват снежно-ледената шапка, покриваща скалистия релеф.

Тази ледена шапка е подложена на изключително променливи явления – натрупване на сняг, валежи, вятър, пренос и преразпределение на снега, температури, слънчева радиация и метеорологични условия през месеците, предшестващи измерването, отбелязват учените.

Експертите по геодезия правят своите измервания от 2001 г. и публикуват доклади по въпроса на всеки две до три години. По това време височината на върха, разположен на френско-италианската граница между френския департамент От-Савоа и италианския регион Вале д'Аоста (Долината на Аоста), е измерена на 4810,40 метра.

В популярната култура, както и например върху писците на писалките от едноименната марка, височината на най-високия връх в Западна Европа често се закръглява до 4810 метра.

„От година на година има разлики от няколко метра. Затова закръглянето до най-близката десетица е приемлив вариант“, казва Жан де Гаре.

Последната измерена стойност от 4807,47 метра се доближава до историческата цифра, получена от братовчедите Вало в края на XIX век, отбелязват експертите.

#връх Монблан #измерване

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