Какъв е животът в Хърватия две години след въвеждането на еврото?

Две години след като Хърватия официално прие еврото на 1 януари 2023 г., страната проследява как промяната влияе на цените, заплатите и ежедневието на хората.

Някои продавачи споделят, че в началото се е усещало объркване:

„В началото ни беше трудно да смятаме цените, но свикнахме бързо“, казва една от тях.

Официалните данни показват, че резкия ръст на цените, който мнозина очакваха, всъщност не се е случил. Индексът на потребителските цени (CPI) се движи устойчиво, а за голяма част от стоките цените оставаха почти без промяна или дори се понижиха.

Заплатите също се покачват – има ръст в средния доход, но експертите подчертават, че еврозоната сама по себе си не гарантира внезапно повишаване на стандарта на живот. Както казват финансови експерти:

„Еврото ще помогне, но не означава автоматично по-висок стандарт на живота – нужни са добри политики и устойчиво управление.“