Калоян Атанасов и Радомир Стоянов не успяха да стигнат до битка за отличията на световния шампионат по борба до 23 г.

Калоян Атанасов и Радомир Стоянов не успяха да стигнат до битка за медалите на Световното първенство по борба до 23 години в Лас Вегас (САЩ).

Атанасов започна с успех срещу беларусина Александър Хулников - 5:2 в категория до 74 килограма на свободния стил, но на четвъртфиналите загуби от италианеца Раул Касо - 1:7, който в следващия кръг също претърпя поражение.

При 86-килограмовите Радомир Стоянов загуби на старта от Нан Чао - 6:8. Китаецът също допусна поражение на четвъртфиналите и българското участие приключи.

Днес на тепиха в Лас Вегас излизат последните двама български представители - Айкан Сеид (79) срещу молдовеца Стратан и Андриан Вълканов (97), който ще има за съперник пуерториканеца Пелот.