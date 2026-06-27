Калоян Шиков и Александра Рангелова станаха шампиони на сингъл на турнир от World Tennis в Добрич

Калоян Шиков при юношите и Александра Рангелова при девойките спечелиха титлите на сингъл на международния турнир от категория J60 на World Tennis в Добрич. Надпреварата се проведе на базата на ТК „Изида".

Във финала на сингъл при юношите Калоян Шиков, поставен под №1 в схемата, победи убедително Ван Сон Дидони (Италия) с 6:2, 6:3.

Така Шиков спечели титлата с пет поредни победи и само един загубен сет. Това е седма титла за Калоян при юношите във веригата на Международната федерация, която от тази седмица се преименува на World Tennis.

В изцяло българския финал при девойките поставената под №1 Александра Рангелова поведе с 6:0, 2:1, преди Елеонора Тонева да прекрати участието си в мача. Рангелова спечели титлата с пет победи и само два загубени сета, като за нея това е трета титла на сингъл във веригата на World Tennis. На трето място, след много добро представяне, завърши българката Никол Нунева.

Калоян Шиков при юношите, както и Никол Нунева и Александра Рангелова при девойките, триумфираха и с титлите на двойки, като по този начин затвърдиха българската доминация на турнира.