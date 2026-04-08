Калояна Налбантова е осминафиналистка на еврошампионата по бадминтон

Калояна Налбантова се класира за осминафиналите на единично жени на европейското първенство по бадминтон за мъже и жени в испанския град Уелва.

20-годишната българка победи без проблеми Рейчъл Сугдън (Шотландия) с 21:15, 21:11 за 32 минути.

Следващата й съперничка ще бъде поставената под №1 в схемата Лине Кяерсфелд (Дания). Налбантова победи датчанката на 15 февруари по време на европейското отборно първенство по бадминтон за жени в Истанбул (Турция), когато България завоюва историческа титла.

По-късно днес предстоят още два мача с българско участие. На единично Стефани Стоева излиза срещу София Нобъл (Ирландия).

Защитаващите титлата си от миналата година на двойки жени Стефани Стоева и Габриела Стоева са поставени под №1 в основната схема ще стартират от втория кръг срещу Дебора Жиле (Нидерландия) и Изабел Лохау (Германия).