БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Калояна Налбантова отпадана на осминафиналите на еврошампионата по бадминтон

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

Българската бадминтонистка отстъпи на поставената под №1 в схемата на турнира.

Калояна Налбантова
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Калояна Налбантова отпадна на осминафиналите на единично жени на европейското първенство по бадминтон за мъже и жени в испанския град Уелва.

20-годишната българка, която е двукратна европейска шампионка за девойки, загуби в оспорван мач от поставената под №1 в схемата Лине Кяерсфелд (Дания) с 21:19, 17:21, 16:21 за 62 минути на корта.

Налбантова победи датчанката на 15 февруари по време на европейското отборно първенство по бадминтон за жени в Истанбул (Турция), когато България завоюва историческа титла, но днес не успя да повтори успеха.

Българката спечели първия гейм, след като взе две поредни точки в края, но датчанката успя да направи обрат в следващите две части.

Преди тази среща Налбантова постигна два поредни успеха.

Българското участие на шампионата продължава със защитаващите титлата си на двойки жени и водачки в схемата Стефани Стоева и Габриела Стоева, които утре ще играят на полуфиналите срещу представителките на Украйна Полина Бухрова и Евгения Кантемир.

#Калояна Налбантова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Камион прегази пешеходец на улица "Щросмайер" в София
България се сбогува с Михаил Белчев (СНИМКИ)
2
Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
3
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на метеорити върху повърхността на Луната
4
Валежи от дъжд днес и утре
5
Изгубени ли са Иран и САЩ в езика на дипломацията?
6
Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
2
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
3
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
4
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
5
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
6
Още от: Други спортове

Гледайте първия кръг от Световната купа по модерен петобой в Кайро в ефира на БНТ 3
БНТ 3 излъчва финалите на Световната купа по прескачане на препятствия във Форт Уорт БНТ 3 излъчва финалите на Световната купа по прескачане на препятствия във Форт Уорт
Чете се за: 00:37 мин.
България допусна загуба от Нова Зеландия на световния шампионат по хокей на лед България допусна загуба от Нова Зеландия на световния шампионат по хокей на лед
Чете се за: 01:15 мин.
Финал и още три полуфинала за България във втория ден на еврошампионата по скокове на батут Финал и още три полуфинала за България във втория ден на еврошампионата по скокове на батут
Чете се за: 02:22 мин.
Спортни новини 09.04.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 09.04.2026 г., 20:50 ч.
Давид Иванов е финалист на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Осиек Давид Иванов е финалист на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Осиек
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Андрей Гюров разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Сбогувахме се с Михаил Белчев: Колеги и приятели се простиха с вдъхновителя на няколко поколения Сбогувахме се с Михаил Белчев: Колеги и приятели се простиха с вдъхновителя на няколко поколения
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Проверяват 62 обществени поръчки заради съмнения за отклоняване на средства Проверяват 62 обществени поръчки заради съмнения за отклоняване на средства
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Пакистан се готви за преговорите между САЩ и Иран Пакистан се готви за преговорите между САЩ и Иран
Чете се за: 04:00 мин.
Икономика
Мелания Тръмп отхвърли твърденията за връзка с покойния финансист...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Виена в очакване на „Евровизия“
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Траур в Ливан: Остри реакции по света след израелските удари със...
Чете се за: 06:22 мин.
По света
От ЦИК показаха комплектите за видеонаблюдение на преброяването на...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ