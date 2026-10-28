Калояна Налбантова се класира за втория кръг в Саарбрюкен

Българката Калояна Налбантова се класира за втория кръг на единично жени на международния турнир по бадминтон "World Tour Super 500" в Саарбрюкен (Германия) с награден фонд 500 хиляди долара.

Налбантова победи в първия кръг срещу представителката на Индия Ашмита Чалиха с 18:21, 21:12, 21:8 за 54 минути на корта.

Българката загуби първия гейм, но в следващите две доминираше изцяло и стигна до обрат.

Следващата съперничка на Налбантова ще бъде датчанката Амали Шулц.

На смесени двойки Габриела Стоева и Евгени Панев загубиха от испанците Рубен Гарсия и Лусия Родригес с 8:21, 10:21.

Утре предстоят нови два мача с българско участие - на Калояна Налбантова срещу Амали Шулц и на Стефани и Габриела Стоеви на двойки срещу представителките на Украйна Полина Бухрова и Евгения Кантемир.