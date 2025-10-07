Калояна Налбантова загуби в първия кръг на турнир във Финландия

Българската бадминтонистка Калояна Налбантова загуби в първия кръг на турнира от Световните серии "Super 500" във Вантаа (Финландия).

19-годишната българка отстъпи в оспорван мач пред Чъ Хсу Вън (Тайван) с 21:18, 13:21, 17:21 за 57 минути на корта.

Налбантова спечели първия гейм след четири поредни точки в края, но в следващите две части беше догонваща в резултата. Съперничката й взе решителната трети гейм с 21:17 и затвори мача.

Преди по-малко от месец възпитаничката на Стилиян Макарски спечели първа титла в кариерата си от сериите "International Challenge" в Льовен (Белгия).