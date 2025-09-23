БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Двата отбора елиминираха втородивизионни отбори по пътя към четвъртия кръг.

Каляри и Удинезе намериха място в следващата фаза за Купата на Италия
Снимка: БТА
Слушай новината

Каляри и Удинезе си осигуриха място в четвъртия кръг от турнира за Купата на Италия Двата отбора се справиха с втородивизионни отбори към следващата фаза.

Каляри се справи с Фрозиноне след 4:1 в мач на свой терен. За гостите в игра се появи българинът Адриан Райчев.

Домакините поведоха още във втората минута чрез Джанлука Гаетано от дузпа, но десетина минути преди почивката Фрозиноне изравни чрез Едоардо Вергани. В 38-мата Фрозиноне можеше да стигне и до пълен обрат, но напречната греда спаси Каляри.

В 66-мата минута Райчев се появи в игра като част от двойна смяна в тима на гостите, но това сякаш само разстрои баланса в техния тим.

Минута след това Каляри си върна преднината чрез Дженаро Борели, а до края на мача Матиа Феличи и Николо Кавуоти оформиха изразителната победа на сардинци.

В следващия етап на турнира Каляри ще срещне шампиона на Италия в лицето на Наполи.

Подобно на Каляри, Удинезе също постигна успех, но срещу Палермо с 2:1. Цял мач за "зебрите" игра бившият капитан на Лудогорец Якуб Пьотровски, а сред титулярите бе и друг бивш футболист на "орлите" - Кристиан Кабаселе.

Удинезе реши мача в края на първото полувреме, когато поведе с 2:0 с голове в 41-вата минута на Николо Дзаниоло и в 45-ата минута на Ленън Милър.

Палермо върна един гол в добавеното време на втората част чрез Патрик Педа, но за повече гостите нямаха време.

На осминафиналите Удинезе ще срещне Ювентус.

