Камерън Нори и Артюр Фис продължават напред в Мадрид и гледат към още по-сериозни изпитания

Британският тенисист Камерън Нори и французинът Артюр Фис се класираха за четвъртия кръг на турнира на клей от сериите "Мастърс“ в Мадрид, след като записаха солидни победи в своите срещи.

30-годишният Нори се наложи над аржентинеца Тиаго Тиранте със 7:5, 7:6(5) за 1 час и 48 минути. Британецът демонстрира стабилност в ключовите моменти, като не допусна да изостава в резултата в нито един от сетовете. Във втората част той показа характер, след като навакса пасив от 3:5 в тайбрека и стигна до крайния успех с четири поредни точки, включително два минипробива.

В следващата фаза Нори ще се изправи срещу водача в схемата Яник Синер – сериозно предизвикателство по пътя му към по-предни позиции в турнира.

От своя страна Артюр Фис продължава силната си серия след титлата в Барселона. Французинът победи американеца Емилио Нава със 7:6, 6:3, като отново демонстрира увереност и ефективност в решаващите разигравания. В осминафиналите Фис ще срещне Томас Мартин Ечевери от Аржентина, който елиминира хърватина Дино Призмич след обрат.

В другите срещи от деня испанецът Рафаел Ходар, участващ с „уайлд кард“, надделя над Жоао Фонсека от Бразилия в три сета – 7:6(4), 4:6, 6:1. Следващият му съперник ще бъде чехът Вит Коприва, който продължи напред след отказване на Артюр Риндеркнех.