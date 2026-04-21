Карън Брейди се оттегли като вицепрезидент на Уест Хям след 16 години

Спорт
Дългогодишният ръководител напуска на фона на противоречив мандат и борба на „чуковете“ за оцеляване във Висшата лига

Снимка: AP Photo
Вицепрезидентът на Уест Хям Юнайтед Карън Брейди напусна поста си след 16 години в клуба, съобщиха от английския тим, цитиран от Ройтерс. Нейният престой бе белязан както от сериозен търговски растеж, така и от напрежение сред феновете.

Брейди се присъединява към ръководството на "чуковете“ през 2010 година, след като Дейвид Съливан и покойният Дейвид Голд финализират придобиването на клуба. Тя има ключова роля в преместването на отбора от "Ъптън Парк“ на "Лондон Стейдиъм“ през 2016 година – ход, който увеличи значително капацитета на съоръжението до около 60 000 места.

"Беше привилегия да работя заедно с борда, ръководството, играчите, персонала и привържениците на Уест Хям Юнайтед. Заедно постигнахме забележителни неща, но най-важното за мен винаги ще бъде спечелването на Лигата на конференциите - момент, който ще остане с мен завинаги“, заяви Брейди, визирайки триумфа на клуба през 2023 година.

Въпреки успехите извън терена, тя често бе обект на критики от страна на привържениците заради повишаването на цените на билетите и липсата на устойчив спортен прогрес след европейския успех. В момента Уест Хям се намира в трудна ситуация, заемайки 17-о място във Висшата лига, само на две точки над зоната на изпадащите.

Product image
