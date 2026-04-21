Ханзи Флик иска да остане в Барселона до триумф в Шампионската лига

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик заяви, че желае да продължи работата си в клуба и да остане начело на отбора до постигането на две ключови цели – спечелване на Шампионската лига и окончателното завършване на реконструкцията на стадион "Камп Ноу“.

"Шампионската лига е огромна мечта за мен. Има две неща, които бих искал да постигна – едното е да спечелим турнира, защото вярвам, че имаме фантастичен отбор. Трябва да вземаме правилните решения, включително на трансферния пазар, без да прибързваме. Отборът е млад и има голям потенциал“, коментира германецът преди шампионатния двубой срещу Селта.

Флик допълни, че другата му цел е да бъде треньор на Барселона в момента, в който обновеният „Камп Ноу“ бъде напълно завършен. Той не скри, че е отворен към подновяване на договора си, но подчерта, че фокусът в момента е върху предстоящите важни мачове.

"Казвал съм и преди - това вероятно ще бъде последната ми стъпка в кариерата. Чувствам се отлично тук. Бих искал да подновя договора си, но сега не е моментът да говорим за това“, заяви наставникът.

Треньорът изрази задоволство от атмосферата в клуба и работата с играчите. "Тук всичко е на най-високо ниво – както в професионален, така и в личен план. Семейството ми също се чувства прекрасно в Барселона. Играчите имат отлична химия, а отпадането от Шампионската лига ни дава допълнителна мотивация да се върнем по-силни“, добави Флик.